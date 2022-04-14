Разработчик шрифта Times News Roman подтвердил прекращение работы в России

Американская компания Monotype, владелец прав на шрифты Times New Roman, Verdana, Arial, Helvetica и Tahoma, сообщила о приостановке работы в России, ответив на соответствующий запрос.

«К сожалению, учитывая нынешние обстоятельства санкций и международные отношения с Россией, мы в настоящее время не можем вести какие-либо деловые отношения с российскими компаниями или их дочерними компаниями. Мы будем продолжать следить за ситуацией и соответствующим образом обновлять нашу политику», –передает сообщение компании ТАСС.

Ранее сообщалось, что американская компания Monotype перекрыла для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте, заблокировав шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica.

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