 

Путин заявил о задерживающих оплату энергоносителей банках «недружественных стран»

14.04.2022, 14:30, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что банки «недружественных стран» задерживают оплату российских энергоносителей.

По словам главы страны, попытки западных стран избавиться от поставщиков нефти и газа из РФ отразятся на мировой экономике. Также он назвал самую острую проблему для российского ТЭК – это нарушение логистики экспортных поставок, передает РИА «Новости».

«Сегодня рассмотрим ситуацию в нефтегазовом секторе. Обсудим его долгосрочные планы развития, а также подходы к решению проблем, с которыми столкнулись компании ТЭКа в результате действий так называемых недружественных стран. Самая острая из них, и мы об этом уже говорили не раз, связана с нарушением логистики экспортных поставок», – сказал он на совещании о ситуации в нефтегазовом секторе.

Президент призвал подготовить российский валютный рынок к переходу на расчет в нацвалютах, это он назвал стратегической задачей. 

Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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