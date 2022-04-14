Маск предложил купить Twitter за 41 млрд долларов
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Американский предприниматель Илон Маск недавно ставший крупнейшим акционером компании Twitter, предложил выкупить ее за 41,39 млрд долларов.
По данным Reuters, это следует из соответствующей заявки предпринимателя, поданной в регулирующие органы, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что Комиссия по ценным бумагам США опубликовала сведения, согласно которым Маск является владельцем 9,2% акций. По данным на 11 апреля, он принял решение не входить в совет директоров компании.
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