 

Маск предложил купить Twitter за 41 млрд долларов

14.04.2022, 14:30, Новости дня
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Американский предприниматель Илон Маск недавно ставший крупнейшим акционером компании Twitter, предложил выкупить ее за 41,39 млрд долларов.

По данным Reuters, это следует из соответствующей заявки предпринимателя, поданной в регулирующие органы, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Комиссия по ценным бумагам США опубликовала сведения, согласно которым Маск является владельцем 9,2% акций. По данным на 11 апреля, он принял решение не входить в совет директоров компании. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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