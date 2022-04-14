Маск предложил купить Twitter за 41 млрд долларов

Американский предприниматель Илон Маск недавно ставший крупнейшим акционером компании Twitter, предложил выкупить ее за 41,39 млрд долларов.

По данным Reuters, это следует из соответствующей заявки предпринимателя, поданной в регулирующие органы, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Комиссия по ценным бумагам США опубликовала сведения, согласно которым Маск является владельцем 9,2% акций. По данным на 11 апреля, он принял решение не входить в совет директоров компании.

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