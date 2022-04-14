Мнение: “Москва” повреждена, но не затонула

МО РФ по текущей ситуации с крейсером "Москва". Корабль поврежден, но не затонул.

Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены.

Крейсер "Москва" сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено.

Экипаж был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского Флота.

Принимаются меры по буксировке крейсера в порт.

Причины пожара устанавливаются.

В Кремле заявили, что Путину должили о ситуации с "Москвой".

Интересно, что же там сдетоноровало? БК для артиллерии и зенитное вооружение?

Вполне понятно, что так или иначе, "Москва" пока что выбыла из игры. Пожар и детонация части БК, просто так не проходят для любого корабля. Ждем в Севастополе на ремонт. Главное, чтобы дотащили.

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