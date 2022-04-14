 

Мнение: Причины устанавливаются

14.04.2022, 14:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Флагман Черноморского флота РФ крейсер “Москва” после пожара сохраняет плавучесть, его планируют отбуксировать в порт, очаг возгорания на корабле локализован, заявили в Минобороны РФ в четверг.
“Очаг возгорания на крейсере “Москва” локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены. Основное ракетное вооружение не повреждено”, – говорится в сообщении военного ведомства.
“Экипаж крейсера был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского Флота”, – сообщили в Минобороны РФ. “Причины пожара устанавливаются”, – добавили в ведомстве.

Ясности сообщение Минобороны если и вносит, то немного. Помимо версии с попаданием вражеской ракеты (по некоторым данным – двух) есть и другая версия: при проверке боеготовности перестала отвечать электроника по обратной связи ракеты. Дальше произошел ее подрыв (либо самоподрыв, либо нештатное срабатывание). Вследствие происшествия взорвалась боеукладка, повредив корпус. Далее – борьба за живучесть до последнего, попытка привести корабль в базу, жертвы, потом приказ об эвакуации.

Эту версию мне озвучили люди, связанные с флотом.

В принципе, версия ничуть не хуже попадания украинской (по другим сообщениям – британской) ракеты. Правда, что лучше: вражеское нападение или флотский бардак, сказать сложно. Оба хуже, как говорят в Одессе.

В любом случае присшествие из ряда вон. По идее, должны быть те, кто ответит. Самое простое – выбрать стрелочников из состава экипажа (идеально, если они к этому моменту погибли) и вынести общественное порицание вышестоящим начальникам. Но вопросы это не снимает.

Главный вопрос звучит так: ребята, если у вас всё разваливается уже просто на ходу, может, вы уже перестанете пугать противника своим ядерным оружием? А то как бы не выяснилось опытным путем, что оно более опасно для нас, чем для них?

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Как включить модные тенденции в свой весенний образ: миксуем простые и трендовые наряды с помощью стильных приемов

29.10 / Вечная классика и беспроигрышный вариант: как правильно выбрать текстильное пальто (трендовые модели и советы)

14.01 / Как вписать в свой образ такие модные легинсы дамам за 50: трендовые модели 2022-го и примеры возрастных блогеров

08.02 / FDA одобрило применение «Арбидола» для лечения Covid-19

24.12 / Скандалы: Наследство шамана

08.08 / «Я переспал со всеми»: Артем Карокозян рассказал о своих курортных романах

27.10 / Игровая Тимура Юнусова – Личное мнение

25.11 / Опубликовано новое крупное исследование о вероятности повторного заражения COVID-19

19.03 / Ученые назвали людей со склонностью к зависимости от онлайн-видеоигр

21.07 / В России сборы ребенка в школу стали дороже

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика