Мнение: Причины устанавливаются

Флагман Черноморского флота РФ крейсер “Москва” после пожара сохраняет плавучесть, его планируют отбуксировать в порт, очаг возгорания на корабле локализован, заявили в Минобороны РФ в четверг.

“Очаг возгорания на крейсере “Москва” локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены. Основное ракетное вооружение не повреждено”, – говорится в сообщении военного ведомства.

“Экипаж крейсера был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского Флота”, – сообщили в Минобороны РФ. “Причины пожара устанавливаются”, – добавили в ведомстве.

Ясности сообщение Минобороны если и вносит, то немного. Помимо версии с попаданием вражеской ракеты (по некоторым данным – двух) есть и другая версия: при проверке боеготовности перестала отвечать электроника по обратной связи ракеты. Дальше произошел ее подрыв (либо самоподрыв, либо нештатное срабатывание). Вследствие происшествия взорвалась боеукладка, повредив корпус. Далее – борьба за живучесть до последнего, попытка привести корабль в базу, жертвы, потом приказ об эвакуации.

Эту версию мне озвучили люди, связанные с флотом.

В принципе, версия ничуть не хуже попадания украинской (по другим сообщениям – британской) ракеты. Правда, что лучше: вражеское нападение или флотский бардак, сказать сложно. Оба хуже, как говорят в Одессе.

В любом случае присшествие из ряда вон. По идее, должны быть те, кто ответит. Самое простое – выбрать стрелочников из состава экипажа (идеально, если они к этому моменту погибли) и вынести общественное порицание вышестоящим начальникам. Но вопросы это не снимает.

Главный вопрос звучит так: ребята, если у вас всё разваливается уже просто на ходу, может, вы уже перестанете пугать противника своим ядерным оружием? А то как бы не выяснилось опытным путем, что оно более опасно для нас, чем для них?

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