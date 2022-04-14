 

Принц Уильям поговорил с Кейт Бланшетт об изменении климата: “Я – упрямый оптимист!”

14.04.2022, 13:35, Разное
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Принц Уильям стал гостем в новой серии подкастов Кейт Бланшетт и Дэнни Кеннеди Climate of Change (“Климат перемен”). Он пришел к ним в лондонскую студию звукозаписи, работающую на солнечной энергии, чтобы обсудить важность сохранения окружающей среды. 39-летний принц рассказал, что его интерес к природе проявился довольно рано, благодаря документальным фильмам Дэвида Аттенборо, а также рассказам его деда принца Филиппа и отца принца Чарльза. 

Я думаю, что мой интерес к этой теме и желание изучать ее пробудили мои дед и отец, которые на протяжении многих лет любили природу и были увлечены этим. Поэтому, когда я рос, я воспринимал пребывание в саду, как приключение и возможность исследования. Я часами лазал по деревьям, копал канавы и разные ямы, прятался в норы и всякие садовые укрытия. Так что я любил проводить время в дикой природе и в воде.

Принц Уильям также вспомнил год, проведенный в Кении, где он изучал дикую природу и проблемы экологии перед поступлением в Сент-Эндрюсский университет. Он рассказал и о своей нынешней работе в этом направлении. 

Напомним, что в 2020 году он учредил международную экологическую премию The Earthshot Prize, которая стала самой престижной наградой в области защиты окружающей среды. Ее цель – продвижение эффективных инструментов для решения самых насущных экологических проблем в мире. Среди тех, кто поддержал инициативу герцога Кембриджского и вошел в состав жюри премии, были как раз Кейт Бланшетт и герой маленького Уильяма натуралист Дэвид Аттенборо, а также королева Иордании Рания, певица Шакира и многие другие. На официальной странице Кенсингтонского дворца был опубликован небольшой фильм, в котором запечатлены фрагменты разговоров с единомышленниками Уильяма.

В минувшем октябре пять новаторских проектов получили премии в размере 1,3 миллиона долларов каждый. Сейчас Уильям прокомментировал это:

Это очень вдохновляет. Я верю, что мы можем добиться огромных успехов.

Бланшетт спросила герцога Кембриджского, считает ли он, что можно найти выход из кризиса. Он ответил:

Я упрямый оптимист!

О! Похоже, я тоже!, – отреагировала ведущая и актриса. 

Герцог и герцогиня Кембриджские на вручении премии “The Earthshot prize” в 2021 годуПринц Уильям с ведущими подкаста Кейт Бланшетт и Дэнни Кеннеди



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