Первый электрокар от АВТОВАЗ будет непрерывно питаться от розетки

В начале апреля АО “АВТОВАЗ” представило концепт первого российского электрокара массового производства, получившего название “Электроник”.

Главной технической особенностью “Электроника” будет отсутствие в нем дорогих в производстве аккумуляторов и, как следствие, необходимость непрерывного питания от электросети. Как отмечают эксперты, такое решение позволит значительно снизить издержки, что снизит цену будущих электрокаров.

По словам создателей, “Электроник” изначально задумывался как средство передвижения по городу и не предназначен для поездок на большие расстояния.

– Но если такая необходимость все-таки появится, мы это предусмотрели, — успокаивает будущих владельцев главный инженер, — Автовладелец сможет воспользоваться удлинителем, который входит в базовую комплектацию.

На кузов каждого “Электроника” нанесут надпись “Это электрокар”. Массовое производство новинки запланировано уже на 2023 год.

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