Hill – рейтинг Байдена продолжает падение из-за проблем с экономикой

Согласно новому опросу общественного мнения, поддержка главы Белого дома сократилась до 38%. Наибольшее недовольство у американцев вызывает то, как президент справляется с экономическими трудностями и урегулированием украинского конфликта, пишет The Hill.



AP

Рейтинг президента США продолжил падение. Американцы дали Байдену низкую оценку за то, как он справляется с экономическими трудностями и урегулированием российско-украинского конфликта, пишет The Hill.

Опрос общественного мнения, проведённый CNBC, показал, что 53% американцев не одобряют работу действующего главы Белого дома. При этом количество тех, кто поддерживает его деятельность, сократилось до 38%. В декабре этот показатель составлял 41%, а в июле доходил до 48%, обращает внимание издание.

Только 35% участников опроса одобряют экономический курс Байдена, а 60% выступают против него. В то же время почти половина респондентов не поддерживают политику президента в отношении украинского кризиса, подчёркивается в статье.

Кроме того, американцы с пессимизмом смотрят на своё будущее финансовое положение. 43% полагают, что в течение следующего года ситуация ухудшится. При этом примерно половина жителей США — 47% — оценивают текущее состояние экономики как «плохое».

Низкие рейтинги Байдена объясняются множеством проблем внутри страны и за рубежом, с которыми ему приходится иметь дело. Среди них высокая инфляция и проблемы с цепочками поставок, затянувшаяся пандемия COVID-19 и украинский конфликт, который также влияет на мировые цены на топливо и продукты питания, заключает The Hill.