 

France 2 – крупнейшие наводнения в Южной Африке унесли жизни 259 человек

14.04.2022, 13:30, Разное
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Продолжительные осадки в ЮАР привели к масштабным наводнениям и оползням, передаёт France 2. Погибло не меньше 259 человек — число жертв растёт с каждым часом, а президент назвал произошедшее огромным бедствием для страны.

Этот жилой дом в прямом смысле разбит на мелкие кусочки. Оползень вырыл здесь борозду, несмотря на препятствия. Такой же сценарий повторился и в других кварталах Дурбана. Здесь дом снесло потоком.

Ещё никогда Южная Африка не сталкивалась с наводнениями такой силы. Целыми днями шли дожди, вода проникала отовсюду и всё покрывала.

Жители пытаются спастись, перейдя по остаткам этого моста, который может окончательно рухнуть в любую секунду. Дороги не выдерживают напора. Десятки машин оказались в ловушке  вместе со своими пассажирами.

С каждым часом число жертв увеличивается, их уже не меньше 259 человек.

ОЧЕВИДЕЦ: Посмотрите на этот бензовоз. Его унесло течением и в конце концов выбросило в океан.

Некоторые едва смогли спастись.

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВИКА: К трём часам ночи я почувствовал, что мой грузовик трясёт. Из окна я увидел, что уровень воды очень высокий. Несколько долгих минут я не мог завести двигатель, потом мне это удалось.

В порту Дурбана груды контейнеров свалены в беспорядке.

Днём президента ЮАР встретили раздирающими рыданиями. Глава государства заявил об огромном бедствии для страны. 

Дата выхода в эфир 13 апреля 2022 года.



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