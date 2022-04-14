 

Глава МИД Турции заявил о планах провести переговоры с Лавровым и Кулебой

14.04.2022, 13:05, Новости дня
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в ближайшие дни проведет телефонные переговоры с главами МИД РФ и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой.

«Да, планирую. Мы и так постоянно держим связь», – сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

Между тем, по словам министра, Анкара без достаточного оптимизма или пессимизма оценивает актуальный ход переговоров РФ и Украины.

«В последнее время, после событий в Буче, стороны сделали много заявлений с осуждением друг друга. Это повлияло на переговорный процесс. Мы же продолжаем говорить со сторонами. Мы подходим к нынешнему ходу переговоров ни с оптимизмом, ни с пессимизмом. Мы в данном случае придерживаемся реалистичных позиций», – передает слова Чавушоглу ТАСС.

Также Турция прилагает усилия для организации встречи между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Министр отметил, что проведение такой встречи зависит от согласия Путина.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин никогда не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, она гипотетически возможна, но должен быть подготовлен конкретный документ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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