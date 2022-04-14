Путину доложили о ситуации с крейсером «Москва»

Президент Владимир Путин получил доклад по линии Минобороны о ситуации с крейсером «Москва» Черноморского флота, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.

При этом Песков не стал говорить, будут ли даны в связи с этим какие-либо поручения президента. «Не могу вам ничего сказать, по линии военных доклады идут регулярно верховному главнокомандующему по всем событиям», – сказал представитель Кремля.

Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Экипаж эвакуирован.

Между тем стало известно, что близ российского ракетного крейсера «Москва», на котором произошли взрыв и пожар, ранее пролетал американский патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.

В военном ведомстве сообщили также, что взрывы боеприпасов на российском ракетном крейсере «Москва» прекратились, корабль сохранил плавучесть и буксируется в порт.

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