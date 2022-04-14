С принтом, кружевами и оборками: учимся комбинировать любимые джинсы с модными блузами весны 2022-го

Блуза и джинсы — это те вещи, который составляют основу капсульного гардероба. С их помощью можно создать любые образы: и строгие деловые, и нежные романтичные. Разбираем актуальные модели блуз в текущем сезоне.

Сиреневый цвет

Этот оттенок был в моде в прошлом году и в этом тоже удерживает лидирующие позиции. Обратите внимание не на однотонные блузы, а те, что с принтом. Учитывайте, что в тренде растительные и геометрические узоры.

С вышивкой

Не только изделия в стиле минимализм сейчас в моде. Вы также можете смело пополнять гардероб одеждой с декором, но в умеренном количестве. Самый универсальный и актуальный вариант — это блуза с вышивкой. Отсылка к этностилю сейчас очень уместна.

С воротником

Очень мило смотрятся блузы с белоснежными воротниками. Эта ретро-деталь помогает сделать образ более милым, трогательным. В то же время лук уместен и для офиса, и для повседневного стиля. Такую блузку можно смело сочетать как с джинсами, так и с шортами-бермудами.

С рюшами

Воланы, оборки, рюши — все эти детали появились благодаря влиянию сериала «Бриджертоны». Его популярность привела возрождению ретро-элементов в одежде.

Блузы с воланами и оборками помогают в создании романтичного образа. Их можно носить как с классическими брюками, так и с обычными джинсами, ведь блуза прекрасно интегрируется как в офисно-деловой, так и в спортивный стиль.

С широкими рукавами и V-образным вырезом

В этой блузе, пожалуй, собраны все актуальные нынешней весной тренды. Здесь мы видим и цветочный принт, и рюши, и воротник, и широкие рукава. V-образный вырез визуально удлиняет шею, что является идеальным вариантом для девушек с круглыми лицами.

Блуза красиво сочетается со стандартными джинсами из сине-голубого денима с высокой талией. Кстати, ее необязательно заправлять в штаны: можно носить и навыпуск.

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В этническом стиле

Весьма эффектно смотрится блуза с вышивкой, широкими, но не слишком длинными рукавами и с декором в виде «кисточек», который сочетается по цвету с аппликацией. Такую одежду свободного кроя можно комбинировать с мешковатыми джинсами для создания неформального образа с отсылкой к хиппи.

Из полупрозрачной ткани

Одежда из полупрозрачных материалов — тренд текущего весеннего и предстоящего летнего сезонов. Обратите внимание на то, что такие изделия не выглядят слишком вызывающе, несмотря на просвечивающуюся ткань.

Если выбираете блузу для офиса и работы, то берите модель, где полупрозрачными являются только рукава.

Цвета фуксии с оборками

Нежно и романтично смотрится образ с блузой цвета фуксии и с оборками. Красиво подчеркнуть зону декольте можно с помощью фасона блузы, присборенной выше талии. Сочетать такое изделие можно с джинсами. Отдавайте предпочтение однотонным брюкам прямого кроя и насыщенного глубокого цвета. Декор в виде разрезов и потертостей на джинсах в данном случае неуместен.

Атласная

Создать образ в этническом стиле поможет блуза с этнопринтом, из атласной струящейся ткани, без выреза. Для лета подойдет модель без рукавов. Сочетать такую вещь рекомендуется с рваными джинсами.