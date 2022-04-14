 

Собянин рассказал о планах по благоустройству Новой Москвы в 2022 году

14.04.2022, 12:22, Разное
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Власти столичного региона проделывают огромную работу для создания комфортной и безопасной среды. Активное благоустройство проходит и в Новой Москве. Глава города Сергей Собянин представил основные проекты, которые в 2022 году должны быть реализованы в Троицком и Новомосковском округах. О них политик рассказал на своем сайте.

По его словам, в текущем сезоне для жителей ТиНАО будут созданы новые зеленые территории. Так, в деревне Софьино власти откроют новый историко-мемориальный парк “Редут 1812 года” площадью более пяти гектаров. Его центром притяжения станет оборонительное земляное укрепление, сохранившееся со времен Отечественной войны 1812 года.

Вдоль исторического объекта проложат маршрут для экскурсий. Также в парке соорудят многофункциональный визит-центр с небольшой музейной экспозицией и лекционным залом. В зоне отдыха появятся мосты в стиле XIX века, новые скамейки и бюсты героев Отечественной войны.

Еще один парк – “Марьинский ручей” – будет открыт в поселении Филимонковское, вблизи деревни Нижнее Валуево. Главная отличительная черта новой зоны – большое количество зеленых насаждений и панорамные виды. На территории будут разбиты газоны и цветники, специалисты посадят около двух половиной тысяч деревьев и кустарников. Детей порадуют новые игровые площадки, взрослых – беседки для тихого отдыха.

“В поселении Внуковское намечено благоустроить общественное пространство на улице Авиаконструктора Петлякова”, – отметил Собянин.

На территории свыше восьми гектаров откроют площадки для различного вида отдыха: скейтпарк, велодром, воркаут, веревочный городок. Жители смогут провести досуг на берегах Лапшинского ручья. Разные зоны соединят между собой не только пешеходными, но и велосипедными дорожками.

Современная парковая зона около ЖК “Новые Ватутинки” в поселении Десеновское призвано решить сразу несколько задач. Столичные власти намерены организовать удобные маршруты между жилой застройкой и другими зонами. Кроме того, они хотя сделать поликлиники и школы более доступными. Для удобства горожан будут проложены мостики через Десну. На берегу реки поставят мангалы для пикника. На пустыре организуют зону для выгула питомцев.

В поселке Рогово Троицкого округа появится детский парк. Мэрия займется обустройством береговой линии Чернички. Для малышей откроют различные площадки, для ребят постарше – спортивные зоны. В парке проложат велосипедные дорожки.

“Программа-2022 в Новой Москве включает и благоустройство семи школьных территорий”, – подчеркнул Собянин.

Так власти города планируют обновить детские, игровые площадки и спортивные комплексы со стадионами, заменить МАФы и обустроить уютные зоны отдыха для школьников.



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