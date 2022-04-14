Мнение: Что простые китайцы думают о России

Кинохроника 1996 года. Мадлен Олбрайт решила навестить Югославию, которую американские мясники незадолго до того утопили в крови. Когда прохожие узнали, кто к ним приехал, в сторону госпожи Олбрайт полетели камни. Не прямо в неё, — сербы, в отличие от американцев, не убивают мирных жителей, — а в стёкла её автомобиля.

Ситуация немного дикая. Это как если бы Гиммлер приехал в Израиль, чтобы прогуляться по улицам Иерусалима:

https://www.youtube.com/watch?v=uDfsAxvIMyc

Интересно, была ли Мадлен Олбрайт в Ираке? Как-то она заявила под камеру, что убийство 500 тысяч детей в Ираке «стоило того» — имея в виду то ли интересы США в регионе, то ли установление «демократии» в стране:

https://www.youtube.com/watch?v=omnskeu-puE

Жаль, что госпожа Олбрайт не дожила до своего нюрнбергского трибунала. Независимый суд мог бы предъявить американским политикам длинный и тяжёлый счёт.

Вместе с тем, как верно пишут читатели, молодые сербы, молодые иракцы, молодые вьетнамцы, — да и не только молодые, — часто поддерживают США. При этом называть их циниками, желающими ради личной выгоды припасть к сапогу белого господина, убивавшего их родителей, не вполне верно. Они искренне считают, будто США — это добро, а если их страна и пострадала от нападения американцев, так значит она сама заслужила такое к себе обращение.

Но ситуация меняется. Если ещё недавно американцы задавали мировую моду на мораль, произвольно назначая злодеев и героев, то сейчас их мягкая сила деградировала до уровня мягкой слабости. Империя Лжи превратилась в Империю Вранья. Раньше слова американцев воспринимали всерьёз, их политики и их СМИ считались надёжными источниками. Теперь американцев слушают уже с некоторым презрением, заранее растянув губы в снисходительную усмешку: дескать, посмотрим, что ты нам ещё соврёшь.

Один из старых американских нарративов — история про злой Китай, который якобы спит и видит, как бы захватить или уничтожить Россию. Вы наверняка слышали пересказы этих страниц методички в исполнении «полезных русских», нашей intelligentsia. Дескать, китайцы выпили всю воду из Байкала, они красят Сибирь на картах в свой цвет, они заполонили все города Дальнего Востока и они уже точат свой цай дао, чтобы вонзить его нам в спину. Подобные мифы про коварных соседей американцы вот уже много десятилетий распространяют во всех странах мира. Корреспонденты «Голоса Америки» рассказывали, что разжигали рознь между Арменией и Азербайджаном ещё тогда, когда обе республики были в составе СССР, причём оба отдела радио, армянский и азербайджанский, были расположены на одном этаже и даже дружили коллективами.

Сейчас возможности США по распространению лжи серьёзно подорваны. Американским СМИ и политикам никто не верит, а к их агентам из числа местных относятся скорее как к предателям, чем как к лидерам мнений и моральным ориентирам. Кроме того, сейчас у нас есть свободный доступ к соцсетям тех стран, которых США пытаются с нами стравить. Мы можем поговорить с нашими соседями напрямую, чтобы узнать их настроения «из первых рук».

Вот, к примеру, комментарии простых китайцев к фрагменту из выступления Владимира Путина, сообщившего о сломе системы однополярного американского мира:

https://www.douyin.com/video/7085945245271198990

Давай же, Россия!

* * *

Поддержите Россию! Вперёд, Россия!

* * *

Россия, давай, давай, давай! Путин великий, ты самый лучший!

* * *

Поддержите Путина, поддержите Россию!

* * *

Вперед, Россия, мы должны победить!

* * *

Когда эпидемия закончится, я поеду в Россию.

* * *

1,4 миллиарда в Китае поддерживают вас!

* * *

Давай, Путин! Россия победит!

* * *

Голос императора звучит хорошо.

* * *

Россия победит!

* * *

Всегда с оптимизмом смотрю на тебя, Россия

* * *

Поддерживаю вас безоговорочно.

* * *

Братья и сестры в России, вперед!

* * *

Китайско-Российская дружба навеки.

* * *

Я собираюсь купить русские товары.

* * *

Давай, Россия, я обязательно приеду в гости, когда отремонтируют скоростную железную дорогу.

* * *

Вперед, Россия, вперед, Путин Великий! Надежда на мир во всем мире!

* * *

Россия такая добрая, давай, Россия!

* * *

Китайско-российская дружба вечна! Ура!

* * *

Поддержите императора.

* * *

Я желаю Великому Путину крепкого здоровья, всего самого доброго, всего, чего он хочет, и победы у него в руках.

* * *

Русские! Ура!

* * *

Путин – великий стратег и мудрый политик.

* * *

Лучший друг Китая!

Ну и всё такое, в том же духе. Можете включить автоматический перевод и убедиться лично. В Китае любят Россию и русских. Не все поголовно, разумеется, — мы и сами-то себя не всегда любим, — но большая часть китайцев. Блогеры и журналисты, которые рассказывали нам злые сказки про коварный Китай, просто врали по заданию США. Американцы надеялись разделить наши страны, а потом расправиться с Россией и Китаем по-отдельности.

Сейчас, к счастью, всем очевидно, кто наш настоящий враг.

И, да, во вчерашнем посте про Вьетнам некоторые начали защищать США. Дескать, американцы не травили вьетнамцев химическим оружием — они всего лишь уничтожали ядохимикатами природу Вьетнама, чтобы на месте лесов и полей осталась выжженная пустыня. Идея была в том, чтобы вьетнамцы умирали с голоду, и чтобы они не могли прятаться от американских войск в джунглях.

Мне кажется, это довольно слабое оправдание для американцев. Вот краткое описание военных преступлений США — максимально мягкое и обтекаемое, так как админы сервильной Википедии являются частью американской машины пропаганды (спойлер — там жуткие зверства, читать на ночь не рекомендую):

https://ru.wikipedia.org/wiki/Война_во_Вьетнаме#Военные_преступления_США_и_их_союзников

https://ru.wikipedia.org/wiki/Экологическая_война_США_против_Вьетнама

А вот две реплики военных командиров из США, которые стали знаменитыми, так как показались слишком уж циничными даже для снисходительной американской публики:

1. Майор Честер Браун: «Мы должны были уничтожить деревню, чтобы спасти её».

2. Генерал Кёртис Лемей: «Мы их вбомбим обратно в каменный век».

Скоро мы узнаем, что наши войска найдут в мариупольском лутбоксе. По слухам, там прячутся не только простые наёмники, но и офицеры НАТО. Если их удастся захватить живыми, они наверняка дадут российским следователям очень важные показания.