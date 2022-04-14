Пара, на которую Эзра Миллер напал на Гавайях, отозвала иск против актера

В прошлом месяце звезду фильмов “Лига справедливости” и “Фантастические твари” арестовали на Гавайях за дебош в местном караоке-баре. Миллер грубил и бросался на посетителей. Пострадала супружеская пара.

На следующий день после того, как актер был освобожден под залог в размере 500 долларов, пара подала иск и запросила судебный запрет на приближение. Утверждалось, что Миллер не только напал на них в баре, но и преследовал до самого дома и угрожал, а после ворвался к ним в спальню и, пообещав с ними расправиться, украл страховку, бумажник, паспорт, водительские права и банковские карты.

Судья ходатайство удовлетворил, чтобы предотвратить преследования в будущем, и назначил слушание на среду. Внезапно пара отказалась от иска, потому неясно, будет ли вообще проводиться слушание, если дело закрыто. Адвокат супругов Уильям Дин отказался комментировать решение клиентов. При этом кинокомпании уже успели заморозить проекты с участием Эзры и неясно, когда кинопроизводство возобновится.

Во вторник судья также удовлетворил обращение адвоката самого Миллера Фрэнсиса Алкейна. Тот просит отложить до 26 апреля слушание по еще одному делу, связанному с предполагаемым нарушением Миллером правил дорожного движения там же, на Гавайях. Судебное заседание по основному делу так же должно было состояться 26 апреля.

Напомним, что Миллер обвинялся в хулиганстве и домогательствах. А дело о нарушении правил дорожного движения получило ход 19 марта, когда Миллер по словам помощника начальника полицейского управления Гавайев Кеннета Киочо “отказался сотрудничать и продолжал чинить препятствия на тротуаре”.