 

Лавров: РФ не впадает в самоизоляцию

14.04.2022, 11:43, Новости дня
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Россия выступает за налаживание сотрудничества в цифровой сфере, ни от кого не отгораживается и не впадает в самоизоляцию, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на конференции «Цифровые международные отношения – 2022» в МГИМО.

«Хочу также сказать, что нынешний кризис открывает дополнительные возможности для развития, как и в любой другой сфере. Считаю принципиально важным, что при этом мы ни от кого не отгораживаемся, не впадаем в самоизоляцию, мы последовательно выступаем за налаживание профессионального, конструктивного сотрудничества в цифровой сфере, прежде всего, в области управления интернетом, обеспечения кибербезопасности», – передает ТАСС его слова.

Лавров также рассказал, что Запад инициировал тотальную гибридную войну против России, используя украинский кризис в качестве предлога. «Под предлогом украинского кризиса коллективный Запад объявил нам, по сути дела, тотальную гибридную войну. Она охватывает самые разные области, включая и информационное пространство», – отметил он.

Ранее глава МИД заявил, что своим заявлением о том, что противостояние между Украиной и Россией «будет выиграно на поле боя» глава европейской дипломатии Жозеп Боррель публично огласил замыслы западных стратегов, которые они до сих пор тщательно скрывали. По его словам, речь идет о войне НАТО против России, в которой украинский народ используется как пушечное мясо.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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