Мнение: Как людей Донбасса окончательно вернуть домой

Один из самых сложных вопросов, который сейчас стоит перед руководством и обществом ЛДНР – как дать почувствовать людям на освобожденных территориях, что они вернулись домой. Часть населения ждала прихода солдат ЛНР и ДНР еще с 2014 года и встречала их со слезами на глазах. Этих людей ни в чем убеждать не надо, они и так, несмотря на весь ужас боевых действий, понимают, что воины РФ и Донбасса несут им освобождение. Но, к сожалению, столь сознательные не все. Многие из тех, кто поддерживал республики в 2014 году, но оказался на территориях под властью Украины, просто смирились с происходящим, с тем, что их родной язык и их ценности топчут ногами, с тем, что их города и улицы переименовывают без их согласия. Люди были этим недовольны, но стали жить по принципу – выше головы не прыгнешь. Смирились, стали налаживать быт в тех условиях, в которых оказались.

Один из самых сложных вопросов, который сейчас стоит перед руководством и обществом ЛДНР – как дать почувствовать людям на освобожденных территориях, что они вернулись домой. Часть населения ждала прихода солдат ЛНР и ДНР еще с 2014 года и встречала их со слезами на глазах. Этих людей ни в чем убеждать не надо, они и так, несмотря на весь ужас боевых действий, понимают, что воины РФ и Донбасса несут им освобождение. Но, к сожалению, столь сознательные не все. Многие из тех, кто поддерживал республики в 2014 году, но оказался на территориях под властью Украины, просто смирились с происходящим, с тем, что их родной язык и их ценности топчут ногами, с тем, что их города и улицы переименовывают без их согласия. Люди были этим недовольны, но стали жить по принципу – выше головы не прыгнешь. Смирились, стали налаживать быт в тех условиях, в которых оказались.

Такой я могу сделать вывод из общения с некоторыми своими знакомыми, оставшимися в части Донбасса, подконтрольной Украине. Уже в 2015-2016 годах они стали писать в личной переписке: какая разница, могут они на работе или в государственных органах использовать русский язык или нет, дома говорить на нем можно, и это главное. Потом речь зашла о том, что можно поехать в Европу без визы, что в целом на Украине не все так плохо, если не «зацикливаться» на политике. Когда же в дискуссии я указывал им на тот беспредел, который творился на Украине – отпускали на свободу убийц (яркий пример Сергей Стерненко), преследовали людей за политические взгляды, стадионы и улицы назвали именами нацистских преступников, они раздражались и называли это частными случаями.

В 2017 году один человек, который в 2014-м был на сто процентов на стороне ДНР, но оказался по ту сторону линии соприкосновения, мне написал, что Украина бы уже процветала, если бы люди в Донецке и Луганске не были такие упертые. То есть сначала у людей ситуация на майданной Украине вызывала гнев, затем они приняли ситуацию такой, какая она есть, а затем стали искать что-то позитивное в той реальности, в которой живут. После чего они даже начали винить бывших земляков в том, что в их действительности много плохого.

Нельзя сбрасывать со счетов украинскую пропаганду. Информационная обработка населения на майданной Украине была поставлена хорошо. Особенно этому промыванию мозгов подвержена молодежь. В 2019 году мой знакомый был в Мариуполе и зашел в гости к одной семейной паре, с которой был знаком много лет. Он был поражен, насколько их 14-летний сын был обработан не только украинской, но и пронацистской пропагандой. Однако, когда он попытался объяснить подростку, что он неправильно смотрит на мир, родители его прервали. А затем сказали: «Их так учат в школе. И не надо его агитировать, ты уедешь, а нам тут жить». О том, что часть молодежи в Мариуполе была подвержена неонацистской информационной обработке, рассказал журналистам беженец, выезжающий из города. По его словам, молодые люди делали себе татуировки с нацисткой символикой, кресты, пауков. И в свете этого очень хорошо, что специальная операция началась сейчас, что людям 8 лет, а не 15 и не 30, промывали мозги. Сейчас есть еще возможность раззомбировать этих людей, объяснить им реальное положение вещей.

Со своей стороны Украина пытается настроить людей на освобожденных территориях против Донбасса и России. Удар ВСУ ракетой «Точка У» по Краматорску преследовал две цели. Первая – создать картину кровавого «преступления России» для западных СМИ и политиков. Вторая – разжечь пламя ненависти в сердцах жителей города в отношении России. А ведь Краматорск – в каком-то смысле сакральный город для Донбасса, первые битвы против майданного режима в 2014 году начались в Славянске и Краматорске. Хорошо, что провокацию киевский режим устроил топорно. В Краматорске люди, которые не потеряли способность мыслить критически, поняли, что это Украина обстреляла вокзал. Но, думается, это не последняя подобная провокация ЗЕкоманды с целью заставить людей на подконтрольной Украине территории Донбасса возненавидеть Россию.

Кроме этого, Украина хочет заставить людей уехать с освобожденных территорий Донбасса. Это нужно для красивой пропагандисткой картинки, что, мол, люди не хотят жить в ЛДНР. Так, компания «Метинвест» олигарха Рината Ахметова объявила, что 2/3 зарплаты будет выплачивать только тем работникам мариупольских заводов, которые выехали на территорию Украины. А тем, кто остался в городе или выехал в ДНР и Россию, никаких денег не будет. Хотите получать деньги – выезжайте на Украину.

Для властей ЛДНР сейчас первоочередная задача наладить по возможности нормальную жизнь на освобожденных территориях. Словосочетание «по возможности» надо особо выделить, так как нацисты из «Азова» (запрещен в РФ), да и ВСУ, сделали все, чтобы нанести максимальный урон населенным пунктам, из которых их выбили. Так, в Мариуполе азовцы поджигали жилые дома и не давали жителям их тушить. Но даже в таких условиях некоторые шаги для налаживания жизни в городе власти Донбасса делают. Так, в Мариуполе глава ДНР Денис Пушилин назначил главу городской администрации, им стал коренной мариуполец Константин Иващенко. Донецк назначил человека не со стороны, а местного. У Иващенко есть управленческий опыт – был директором завода «Азовмаш», он знает проблемы города – был депутатом местного совета. И что еще немаловажно, в городской совет он прошел как кандидат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Это свидетельствует о том, что он не человек Ахметова. Люди олигарха проходили в местные органы власти по спискам «Оппозиционного блока». Ахметов был некоронованным королем Мариуполя, и в городе трудно найти человека нужной квалификации, который бы не работал на олигарха.

Несмотря на то, что в Мариуполе еще идут бои, власти города думают о том, как наладить поставки продуктов и медикаментов. А затем будут восстановлена подача воды, снабжение электричеством и газом. Там, где есть возможность, начинают разгребать завалы, наводить порядок. Когда Мариуполь будет освобожден полностью, это станет одним из самых важных моментов в освобождении Донбасса. Мариуполь – столица Приазовья, второй по значимости город донецкой земли. Здесь прекрасный порт. Его избавление от националистического гнета будет иметь важнейшее политическое значение, как бы украинская пропаганда ни попыталась обесценить этот факт. В Волновахе, которая уже освобождена полностью, жители начали получать пенсию от ДНР, заработал импровизированный рынок. Вот такие даже маленькие успехи на уже свободных территориях являются важным сигналом людям на еще подконтрольных Украине землях Донбасса: освобождение принесет не только право пользоваться родным языком и почитать своих героев, власти ЛДНР будут налаживать нормальную жизнь в их городах. А с теми, кто стал жертвами украинской пропаганды, придется работать. Они нуждаются в информационном экзорцизме. Пусть на это уйдет не один месяц, но люди поймут свои заблуждения. И не только физически, но и духовно вернутся домой.

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