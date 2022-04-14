 

Мнение: Смелые поляки

14.04.2022, 11:40, Разное
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Смелые поляки

"Мы знаем, что означает российская оккупация, мы знаем, что означает российский террор" — президент Польши Дуда на пресс-конференции в Киеве. По словам Дуды, у России над Польшей много преимуществ, включая размеры, однако "поляки превосходят русских как минимум в одном. Мы смелее и способны сражаться до конца. Это мы (поляки) продемонстрировали в ходе Второй мировой войны".

https://topwar.ru/159014-prezident-polshi-v-otlichie-ot-russkih-smelye-poljaki-srazhajutsja-do-konca.html – цинк

Стоит отметить, что "сражение Польши до конца" в 1939 году заняло чуть более месяца, а правительство удрало из страны еще раньше, даже до ввода советских войск. В дальнейшем "смелые поляки" воевали в составе формирований созданных СССР и Британской Империи. Poland Strong!

Источник: Colonel Cassad



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