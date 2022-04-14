Мнение: Москва

Экипаж ракетного крейсера “Москва” эвакуирован после пожара, в результате которого сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения, сообщает Министерство обороны России. Причины возгорания устанавливаются.

Как обычно, даже в ситуации, когда все СМИ уже сообщили причину — поражение крейсера украинскими ракетами, российское минобороны нейтрально сообщает, что ему еще не всё ясно. «Возгорание» – это такой успокаивающий термин. Типа «хлопка» или «подтопления». На кухне сгорела каша — это вот возгорание. Когда детонирует боезапас — это как-то должно называться иначе.

С самим кораблем пока не все понятно. В 1:05 был подан сигнал СОС, в 1:14 крейсер практически лег на левый борт, через полчаса пропало все электропитание. С 2 часов ночи турецкое судно эвакуировало с «Москвы» 54 моряка, а приблизительно в 3 ночи Турция и Румыния заявили о том, что корабль вообще затонул. Это была иностранная версия событий, российской (внятной) нет до сих пор.

Хорошо было в Сирии: летаешь себе, бомбишь сверху школы и больницы, детишек и женщин. С моря под камеру «Первого канала» на радость народу-хомяку лениво пуляешь «Калибрами». Никто тебя не тревожит особо, и всё вместе это называется «учениями». Половина потерь – от собственного разгильдяйства. Толк таких учений обнаружился сейчас: при столкновении с противником, умеющим играть в эту игру, оказалось, что учения нужно проводить по совсем другим сценариям. Не в танковый биатлон и авиадартс играться, не картонные рейхстаги штурмовать, а серьезно и без дураков. Например, учиться строить противоракетную оборону своих военных судов.

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