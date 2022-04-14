“Пляшет под дудку США”: Володин раскритиковал Зеленского

В минувший вторник, 12 апреля, Служба безопасности Украины задержала лидера партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”, народного депутата Виктора Медведчука, известного своими пророссийскими взглядами. Еще до начала специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР политик подвергался преследованию за критику правительства и главы государства. Меж тем, Киев сразу же предложил Москве обменять оппозиционера на военнопленных.

За Виктора Медведчука заступился председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. В своем телеграмм-канале он обратил внимание на уровень политических свобод на Украине. Парламентарий раскритиковал президента Владимира Зеленского.

Спикер Госдумы подчеркнул, что глава Незалежной заковал в наручники своего политического оппонента, опубликовав соответсвующее фото Медведчука. По его словам, Вашингтон и Брюссель не замечают действий Киева.

Володин напомнил, что Медведчук был инициатором реализации Минских соглашений, которые были призваны урегулировать конфликт на Донбассе. Напомним, власти Украины проигнорировали взятые на себя обязательства. По мнению председателя ГД, глава Незалежной действует по указке заокеанских советников.

“Медведчук выступал за независимую Украину, построение внеблокового государства — главное его отличие от Зеленского, который пляшет под дудку США”, – заявил Володин.

Он подчеркнул, что именно по этой причине американцы и европейцы не хотят поддерживать Медведчука, а Зеленский создает ему образ предателя. Меж тем, именно лидер ОПЗЖ является главным конкурентом действующего президента Украины, уверен парламентарий.

“Если что-то случится с Виктором Медведчуком, отвечать придется Зеленскому”, – заключил Володин.