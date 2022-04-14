 

МЦСТ представила полностью отечественный процессор, который заменит Intel

14.04.2022, 10:51, Разное
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После сообщения компании Intel о начале вывода из строя процессоров российских пользователей с помощью своих драйверов российская компания МЦСТ объявила о совместной с ИНЭУМ разработке “принципиально нового” процессора, который способен заменить американские аналоги.

он будет иметь 775 ножек для установки на плату и две ручки для удобства переноскиВ связи с тем, что TSMC прекратила производство и отгрузку процессоров в Россию в рамках международных санкций, новый чип был разработан с помощью полностью отечественных технологий. Он будет производиться на заводе “Микрон” в Зеленограде, обладающим линией с техпроцессом до 90 нанометров.

– На данный момент мы полностью готовы к производству современных процессоров на отечественных мощностях. На нашей площадке в Зеленограде есть все условия и технологии для обеспечения необходимых техпроцессов. Да, процессор будет иметь чуть больший размер, чем зарубежные аналоги, но и страна у нас в конце концов не маленькая – можем себе позволить, – заявил генеральный директор МЦСТ Александр Ким.

Полные характеристики нового процессора пока не раскрываются, но известно, что он будет иметь 775 ножек для установки на плату и две ручки для удобства переноски. Также устройство оснастят силовым разъёмом для возможности подключения дополнительного питания прямо из бытовой сети.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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