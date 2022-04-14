Мнение: «Москва», спаленная пожаром…

Пишут, что на борту ракетного крейсера «Москва» возник пожар, в результате которого сдетонировали боеприпасы. Экипаж пришлось эвакуировать, корабль получил серьезные повреждения.

Причина возгорания в официальных сообщениях не называется. Неужели на корабль была совершена атака нацисто-бендеровцев? Ракета? Нацистские диверсанты-подводники заложили мины? Подожгли предатели из состава экипажа, завербованные СБУ? Или все-таки пожар начался из-за банального непотушенного окурка?

Крейсер «Москва» – это не какое-то там корыто, это флагман Черноморского флота России. Да и название у крейсера – не рядовое. И если «Москва» загорелась, значит будет очень серьезная проверка, почему да как начался пожар? Кто и почему вывел «Москву» из строя? Кто виноват?

Узнаем ли мы когда-нибудь ответы на эти вопросы? Или материалы расследования засекретят?

На снимке: крейсер «Москва» до пожара, фотография отсюда

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