 

Рубль ослабел к доллару и евро

14.04.2022, 10:20, Новости дня
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Рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже слабеет к доллару и евро более чем на 1% к закрытию предыдущей сессии.

По данным на 10.08 курс доллара рос на 1,42%, до 81 руб., курс евро – до 88,18 руб. (+2,07%), передает ТАСС.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 1,75 коп. и составил 79,85 руб. Курс евро вырос на 10 коп. и составил 86,5 руб.

Между тем российский рынок акций в начале основной сессии в четверг демонстрирует снижение ведущих индексов. Индекс Мосбиржи уменьшается на 0,39% – до 2518,62 пункта, индекс РТС снижается на 0,54%, до 991,66 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10.03.

По данным на 10.00  индекс Мосбиржи находился на уровне 2530,9 пункта (+0,1%). Долларовый индекс РТС рос на 0,13% – до 998,32 пункта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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