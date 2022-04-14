Украинский суд арестовал имущество Медведчука и его жены

Госбюро расследований Украины сообщило об аресте квартир, домов, автомобилей, земельных участков главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

«Лычаковский райсуд Львова по представлению госбюро расследований и офиса генпрокурора арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Украины Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Среди арестованного: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта», – РИА «Новости» сообщение госбюро расследований в социальной сети в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

По информации ведомства, также арестованы доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарными владельцами которых являются Медведчук или его жена.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках. Информацию о задержании Медведчука подтвердила Служба безопасности Украины (СБУ).

Позже Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных. Политолог Марат Баширов назвал предложение Зеленского государственным терроризмом, выразив мнение, что в реальности он хочет обменять гражданина своей страны не на простых украинских солдат, а на граждан иностранных государств, которые находятся в Мариуполе.

В Кремле призвали проверить фото с Медведчуком на достоверность, а также напомнили, что Медведчук является иностранным политическим деятелем, он не является гражданином РФ и не имеет никакого отношения к специальной военной операции РФ на Украине.

Политолог Владимир Корнилов выразил мнение, что Медведчука могли схватить гораздо раньше, еще в феврале. Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что Киев собирается выбить из Медведчука показания и после этого обменять.

Супруга лидера украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко обвинила президента Украины Владимира Зеленского в незаконном преследовании по политическим мотивам свеого супруга, который всегда выступал за мир, диалог и согласие на Украине. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить действия Киева в отношении Медведчука. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему расправа над Медведчуком не спасет Зеленского от краха.

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