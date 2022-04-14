 

Володин почтил память Жириновского

14.04.2022, 9:35, Разное
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В четверг, 14 апреля, исполнилось 9 дней со дня смерти основателя и бессменного лидера Либерально-демократической партии, одного из опытнейших депутатов, государственного и общественного деятеля Владимира Жириновского. Ярчайшая звезда российского политического небосклона погасла 6 апреля. Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин почтил память своего коллеги и товарища.

Спикер Госдумы вместе с другими парламентариями сегодня посетил могилу бывшего руководителя ЛДПР на Новодевичьем кладбище Москвы. Депутаты возложили цветы к месту погребения выдающегося политика.

“9 дней как ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Светлая память”,

– написал в своем телеграмм-канале Вячеслав Володин. Напомним, 6 апреля именно он сообщил россиянам о смерти известного депутата Госдумы, назвав его ярким и талантливым политиком. По мнению спикера ГД, Владимир Жириновский был человеком, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел.

8 апреля во время прощания с основателем ЛДПР Вячеслав Володин подчеркнул, что уход парламентария является невосполнимой потерей. Он также обратил внимание, что на траурное мероприятие в честь Владимира Жириновского пришло тысячи россиян.

Напомним, отпевание политика в храме Христа Спасителя провел лично патриарх Кирилл. Позже гроб с телом Владимира Жириновского доставили в Дом Союзов для прощания. В завершении траурная процессия отправилась на московское Новодевичье кладбище, где и похоронили основателя ЛДПР.



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