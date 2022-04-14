Сериал “Альф” был украден на киностудии “Союзмультфильм” в 1985 году

Контрразведка Минкульта разоблачила помощника оператора киностудии “Союзмультфильм” , который более 40 лет работал на американскую разведку.

За годы своей подрывной деятельности шпион похитил более 30 лент, созданных советскими и российскими кинематографистами. Большинство из украденных картин после незначительной переработки были выпущены западными компаниями под своими брендами.

– Мы давно подозревали, что на киностудии действует вражеский агент. Первые произведения были похищены из хранилища “Союзмультфильма” ещё в в 1985 году. Это был диафильм под рабочим названием “Мой верный внеземной друг”. Через год на Западе вышел сериал “Альф”, созданный на основании этих советских материалах. Тогда всё списали на другого перебежчика, но пропажи не прекратились. Сегодняшняя спецоперация стала итогом многомесячной комбинации, которая позволила точно установить личность американского шпиона, – заявила заместитель министра культуры России Алла Манилова.

Имя подозреваемого не раскрывается, но, согласно непубличной информации, это Владимир Г., 1952 года рождения. В 1975 году он окончил один из факультетов Ленинградского государственного университета, после чего попал по распределению на студию.

Владимир Г. был завербован ЦРУ в 1980 году, за каждый похищенный фильм он получал от 1 до 5 тысяч долларов США. По предварительным данным, ленты, похищенные агентом, легли в основу таких американских фильмов как “Шрек”, “Губка Боб”, “Зверополис” и “Мадагаскар”.

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