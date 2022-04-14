«Почему бы их просто не убить?» — новая книга раскрыла подробности о пытках ЦРУ

Британская журналистка Кэти Скотт Кларк опубликовала книгу «Вечный узник». Её основной темой стали так называемые расширенные методы допроса, которые американские спецслужбы начали применять после терактов 11 сентября 2001 года, передаёт Press TV.



AP

Британская журналистка Кэти Скотт Кларк опубликовала новую книгу «Вечный узник». В ней раскрываются шокирующие подробности скандальной программы пыток, которую американские спецслужбы использовали в первые годы «войны с террором» в США, пишет Press TV.

В частности, Кларк рассказывает о тайном совещании ЦРУ, на котором высокопоставленные сотрудники разведки обсуждали различные противоречивые методы обращения с заключёнными. При рассмотрении нескольких вариантов возможных действий один высокопоставленный чиновник риторически спросил: «Почему бы нам их просто не убить?»

«Подобные откровения вызывают у меня тревогу», — призналась Кларк во время презентации «Вечного узника». В центре повествования дело заключённого Гуантанамо Абу Зубайды, которого при допросе подвергали различным издевательствам, в том числе 83 раза за один месяц пытали водой, подвешивали обнажённым к потолку и лишали сна в течение 11 дней подряд.

Тюрьма Гуантанамо стала синонимом жестокого обращения и пыток. Администрация президента Джорджа Буша — младшего выбрала это место, потому что оно находилось под полным контролем американских военных, но не подпадало под юрисдикцию судебной системы США, напоминает Press TV.

Кларк взяла интервью у нескольких высокопоставленных военных и разведчиков, в том числе у Джеймса Митчелла, одного из авторов программы пыток. По её словам, несмотря на упорное отрицание со стороны Вашингтона, существует несомненная связь между практиками ЦРУ и грубыми злоупотреблениями, имевшими место в печально известной тюрьме Абу-Грейб.

Американцы захватили комплекс во время войны в Ираке и управляли им с 2003-го до 2006 год. В этот период над заключёнными Абу-Грейб широко практиковалось физическое, психологическое и сексуальное насилие, поясняет телеканал.

«Джим [Митчелл] может с полным правом заявить: «Я не причастен к провалу, допущенному в Абу-Грейб», но он должен принять на себя ответственность за то, что он создал нечто, вышедшее из-под контроля», — подчеркнула Кларк. При этом она выразила уверенность, что «расширенные методы допроса», внедрённые ЦРУ, также привели к росту насилия внутри вооружённых сил США, заключает Press TV.