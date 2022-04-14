 

Число сдавшихся в плен украинских морпехов достигло 1350 человек

14.04.2022, 8:57, Новости дня
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Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что по состоянию на вечер 13 апреля 1350 украинских морпехов сдались в плен силам ДНР.

«Наши воины продолжают брать в плен боевиков 36-й бригады ВФУ (вооруженных формирований Украины) в Мариуполе. По состоянию на вечер 13 апреля, в плен сдались 1350 украинских морпехов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Ранее Минобороны России сообщало, что в Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских ВС и ДНР добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.

Военкор Александр Сладков сообщал, что среди пленных морпехов есть в том числе британский наемник.

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что среди сдавшихся порядка 300 человек ранены, еще 90 – неходячие. Им уже оказывается медицинская помощь. По его мнению, подобные сдачи в плен наносят серьезный урон моральному духу противника.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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