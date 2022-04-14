 

В Россию из Донбасса и с Украины прибыли более 790 тыс. человек

14.04.2022, 8:57, Новости дня
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Число граждан, прибывших в Россию с территории ДНР, ЛНР и Украины, на утро четверга превысило 790 тыс. человек, увеличившись за сутки на 18,6 тыс., сообщили в силовых структурах.

«В течение суток границу Российской Федерации со стороны Украины и Донбасса пересекли 18,6 тыс. человек. Всего в Россию уже прибыли более 790 тыс. человек, в том числе свыше 150 тыс. детей», – сообщил источник ТАСС.

Среди прибывших 200 тыс. граждан России, более 440 тыс. граждан ДНР и ЛНР и свыше 128 тыс. граждан Украины и других государств. Ежедневно российскую границу пересекают порядка 20 тыс. человек.

«Беженцев уже принимают 43 региона России, где в 469 пунктах временного размещения находятся более 32 тыс. человек, в том числе почти 12 тыс. детей», – сообщили в силовых структурах.

Там добавили, что свыше 4,7 тыс. жителей Украины получили единовременные выплаты от РФ в размере 10 тыс. рублей.

Напомним, во вторник в силовых структурах сообщили, что более 752 тыс. человек прибыли в Россию с территории ДНР, ЛНР и Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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