 

Немецкий министр предложил соотечественникам питаться один раз в день

14.04.2022, 8:51, Разное
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Для предотвращения роста цен на продовольствие в мире министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал сограждан питаться один раз в сутки, а в остальное время употреблять воду.

По словам чиновника, таким образом можно сбить ажиотаж и наказать Россию, использующую своё выгодное положение на рынке.

Джем Оздемир предложил немцам питаться один раз в день– Совсем недавно, буквально пару столетий назад, наши предки питались один раз в сутки. Такой режим позволит не только спокойно функционировать организму, но и лишит Путина рычагов воздействия на стоимость сельхозтоваров. Постепенно мы привыкнем к этому психологически и не будем считать это диковинным, – заявил министр.

Поддержал коллегу и министр экономики и энергетики Роберт Хабек, обратившийся к соотечественникам с предложением экономить энергоресурсы.

– Электричеством можно пользоваться не круглые сутки. Можно выделить себе несколько часов утром и несколько часов вечером. Интернет можно просматривать по часу днём и вечером. К этому времени уже будут известны основные новости. Также можно оперативно решить другие дела, например, отправить почту, – отметил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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