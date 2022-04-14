Немецкий министр предложил соотечественникам питаться один раз в день

Для предотвращения роста цен на продовольствие в мире министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал сограждан питаться один раз в сутки, а в остальное время употреблять воду.

По словам чиновника, таким образом можно сбить ажиотаж и наказать Россию, использующую своё выгодное положение на рынке.

– Совсем недавно, буквально пару столетий назад, наши предки питались один раз в сутки. Такой режим позволит не только спокойно функционировать организму, но и лишит Путина рычагов воздействия на стоимость сельхозтоваров. Постепенно мы привыкнем к этому психологически и не будем считать это диковинным, – заявил министр.

Поддержал коллегу и министр экономики и энергетики Роберт Хабек, обратившийся к соотечественникам с предложением экономить энергоресурсы.

– Электричеством можно пользоваться не круглые сутки. Можно выделить себе несколько часов утром и несколько часов вечером. Интернет можно просматривать по часу днём и вечером. К этому времени уже будут известны основные новости. Также можно оперативно решить другие дела, например, отправить почту, – отметил он.

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