Цены на нефть снизились в рамках коррекции после роста

Мировые цены на нефть коррекционно снижаются в четверг утром после роста на 10% за два предыдущих дня, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,08%, до 108,71 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 0,45%, до 103,77 доллара, передает РИА «Новости».

На рынке нефти в четверг утром наблюдается коррекционное снижение цен после их роста более чем на 10% за две предыдущие торговые сессии. Такому ралли способствовали данные минэнерго США о падении стратегических запасов нефти в стране до минимального уровня с 2002 года.

Кроме того, скачек цен на черное золото был обусловлен опасениями инвесторов за перебои в поставках после того, как президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина «отошла от стамбульских договоренностей» в переговорах с Россией и «вернула процесс в тупиковую ситуацию».

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