 

Немцев предупредили о дефиците мяса

14.04.2022, 8:20, Новости дня
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В ближайшие месяцы немцы могут столкнуться с проблемами с доступностью мясной продукции, сообщил журналу Der Spiegel заместитель генерального секретаря Ассоциации фермеров Германии Удо Хеммерлинг.

Как отмечает издание, сообщения о росте цен на продукты питания в стране появляются почти ежедневно.

По словам Хеммерлинга, дефицит в обозримом будущем может коснуться мясной продукции. Так, в течение длительного времени цены на свинину были низкими, поэтому свиноводство в Германии сократилось, и хотя к настоящему времени цены снова выросли, одновременно сильно подорожали и корма, передает РИА «Новости».

Как отметил представитель ассоциации, сейчас фермер получает 1,95 евро за килограмм свинины, однако, по мнению экспертов, его стоимость для покрытия расходов должна составлять 2,50 евро, из-за чего держать свиней не имеет смысла. По этой причине фермеры теперь содержат меньше животных.

«Проблема скорее в том, что потребители привыкли к тому, что все всегда доступно. В отношении мяса это может измениться в ближайшие месяцы. Конечно, потребители могут просто купить колбасу вместо свиных отбивных. Но если станет известно, что отбивные в дефиците, и все быстро набьют морозилку, то этот эффект ажиотажа возникнет снова – и товара станет еще меньше», – предупредил Хеммерлинг.

Напомним, что глава Минсельхоза ФРГ Джем Оздемир в интервью журналу Der Spiegel выступил с утверждением, что РФ якобы использует поставки продовольствия как оружие и снижение потребления немцами мяса якобы поможет противостоять политике Москвы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что он также мог бы попросить жителей Германии «меньше дышать» ради этой же цели.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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