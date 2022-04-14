Немцев предупредили о дефиците мяса

В ближайшие месяцы немцы могут столкнуться с проблемами с доступностью мясной продукции, сообщил журналу Der Spiegel заместитель генерального секретаря Ассоциации фермеров Германии Удо Хеммерлинг.

Как отмечает издание, сообщения о росте цен на продукты питания в стране появляются почти ежедневно.

По словам Хеммерлинга, дефицит в обозримом будущем может коснуться мясной продукции. Так, в течение длительного времени цены на свинину были низкими, поэтому свиноводство в Германии сократилось, и хотя к настоящему времени цены снова выросли, одновременно сильно подорожали и корма, передает РИА «Новости».

Как отметил представитель ассоциации, сейчас фермер получает 1,95 евро за килограмм свинины, однако, по мнению экспертов, его стоимость для покрытия расходов должна составлять 2,50 евро, из-за чего держать свиней не имеет смысла. По этой причине фермеры теперь содержат меньше животных.

«Проблема скорее в том, что потребители привыкли к тому, что все всегда доступно. В отношении мяса это может измениться в ближайшие месяцы. Конечно, потребители могут просто купить колбасу вместо свиных отбивных. Но если станет известно, что отбивные в дефиците, и все быстро набьют морозилку, то этот эффект ажиотажа возникнет снова – и товара станет еще меньше», – предупредил Хеммерлинг.

Напомним, что глава Минсельхоза ФРГ Джем Оздемир в интервью журналу Der Spiegel выступил с утверждением, что РФ якобы использует поставки продовольствия как оружие и снижение потребления немцами мяса якобы поможет противостоять политике Москвы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что он также мог бы попросить жителей Германии «меньше дышать» ради этой же цели.

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