Мнение: Русских в Латвии принуждают к отречению от России

Рейтинг одной из политических сил Латвии, которую многие считали «пророссийской», внезапно обрушился. Ее лидера Нила Ушакова даже называли «агентом Москвы». Однако теперь бывший «русский мэр» Риги клеймит «российские преступления» – а русские жители Латвии, бывшие его избиратели, находятся в опаснейшей ситуации.

Последние полтора месяца принесли значительные изменения в рейтингах политических сил Латвии. Впервые за долгое время этот список возглавляет не оппозиционная партия «Согласие», рейтинг которой обвалился. Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром SKDS по заказу «Латвийского телевидения», сейчас в стране наиболее высокие рейтинги у партии «Новое Единство» (9,4% голосов респондентов). «Новое Единство» опередило и выдавило с лидерских позиций «Согласие», долгое время занимавшее верхушку рейтинга. Второе место занимает оппозиционный Союз «зеленых» и крестьян (7,7%), а тройку лидеров замыкает коалиционный праворадикальный Национальный блок (7,2%).

«Согласие» в этом списке расположилось на четвертом месте (6,7%), а пятое заняло объединение «Развитие/За!» (5,4%). Далее идут партия «Прогрессивные», «Русский союз Латвии», «Консервативные», «Латвия на первом месте», «Латвийское объединение регионов», «За стабильность». Остальные же латвийские партии совокупно набрали менее 2%.

Русские против русских

Тут стоит отметить, что «Согласие» все годы своего существования опиралось главным образом на голоса русскоязычного избирателя. Долгое время эта партия считалась «пророссийской» и «прокремлевской» – в этом ее, в частности, обвиняли латвийские правящие. Ее вождя Нила Ушакова они уличали в том, что он является «агентом Москвы». Сами члены «Согласия», особенно в последние годы, всячески пытались избавиться от ассоциаций с Россией. Тем не менее, вплоть до последнего времени партия сохраняла высокий уровень поддержки.

Проправительственный политолог Юрис Розенвалдс полагает, что факт того, что избиратель вновь отшатнулся от «Согласия», объясняется оскорблениями, высказанными руководством партии в адрес России. Так, например, бывший «русский мэр» Риги, а ныне депутат Европарламента от Латвии Нил Ушаков обвинил РФ в «убийствах мирного населения на Украине». Также он рассказал в Европарламенте о том, что «Кремль ведет подлую и преступную войну против Украины». С заявлениями подобного рода выступили и коллеги Ушакова по «Согласию».

Более того, Нил Ушаков, в период своего мэрства пиарившийся участием в мероприятиях Дня Победы, теперь призвал русских Латвии воздержаться от его празднования. «Раньше российские и украинские солдаты воевали с нацизмом, теперь русские нападают на украинцев, так что в этом году ни о каком празднике не может быть и речи», – заявил Ушаков.

По этому поводу Розенвалдс одобрительно отмечает: «Многие говорят: "Я против войны". Но избегают при этом говорить, а кто, собственно, в этой войне виноват! И Нил Ушаков, и Янис Урбанович заслуживают уважения за то, что они сделали – они знали, на что идут. И претензия "Согласия" собирать под свои крыла голоса всех русскоязычных – от тех достаточно умеренных до более или менее радикальных – вот это сейчас уходит в прошлое. Потому что теперешнее снижение рейтинга означает, что те, кто втихомолку одобрял действия РФ или находился под влиянием кремлевской пропаганды – вот они от "Согласия" ушли».

«Реалии военного времени»

Отчасти Розенвалдс прав – резкий отток избирателей от «Согласия» объясняется в том числе и антироссийскими заявлениями Ушакова и компании. Но не только этим.

Русская община Латвии пребывает в состоянии глубочайшего когнитивного диссонанса. В стране уже полтора месяца царит жуткий психоз. По государственному радио крутят главным образом украинские песни, на флагштоках повсюду развиваются украинские флаги, а телевидение, газеты и интернет-порталы с утра до вечера говорят о «зверствах российской армии на Украине».

Даже сохранившиеся еще в стране русскоязычные СМИ, прежде рассказывавшие о РФ нейтрально или с симпатией, сорвались в глубочайший пропагандистский угар – и теперь вываливают на РФ тонны грязи. Что объясняется банальным страхом: напишешь про Россию что-то хорошее – за тобой придут, обвинят в распространении «кремлевской пропаганды», заведут уголовное дело, закроют твое СМИ, а возможно и тебя самого.

Оказавшись под столь свирепым пропагандистским излучением, многие русскоязычные морально сломались.

И обвинять их в этом нельзя – не у всякого есть силы, чтобы уйти во «внутреннюю эмиграцию», сохраняя себя во враждебной среде. Зачастую проще капитулировать, примкнуть к победительному большинству. Для таких людей – а их не столь уж мало – даже нынешнее «Согласие» уже не выглядит достаточно «лояльным». И они готовы теперь голосовать за латышские коалиционные партии.

Ими движет элементарный инстинкт самосохранения. Ведь в стране уже начали составлять «списки врагов» – в частности, появился свой доморощенный латвийский «Миротворец», на котором содержатся фотографии и персональные данные теперь уже 185 физических лиц, уличенных в добрых словах в адрес России. Само нахождение в подобном «каталоге» – уже большой стресс. Представители общественности пытались добиться у правоохранительных органов Латвии закрытия этого «Миротворца», но безуспешно.

И сейчас некоторые, дабы не оказаться в списке «врагов», готовы идти до конца в своем «разоружении перед обществом» и в признании «былых ошибок». Тем более, что в стране уже заводятся реальные уголовные дела против тех, кто высказался в интернете в поддержку России. Из них четверо брошены в застенки – и их пример стал уроком для всех остальных.

Поэтому определить точное число симпатизантов РФ в Латвии сейчас очень затруднительно. Хотя в стране проводятся опросы на эту тему, далеко не у всякого хватит храбрости объявить свою истинную точку зрения.

Ассимилируйтесь или уезжайте

Розенвалдс говорит, что те, кто поддерживает Россию, переметнулись от «Согласия» к партии «Русский союз Латвии». Это единодушное мнение всей латвийской элиты, привыкшей считать РСЛ практически «передовым отрядом кремлевского империализма». От РСЛ в среде «приличных людей» принято шарахаться – и не исключено, что в преддверии следующих парламентских выборов, назначенных на осень этого года, «Русский союз Латвии» законодательно запретят.

Ирония судьбы, однако, заключается в том, что состоящие в РСЛ люди меньше всего похожи на экстремистов. Значительную часть наличного состава партии составляет народ пожилой и интеллигентный, а любимое их времяпрепровождение – чаепития с бесконечными разговорами о «равных правах», да организация субботников по уходу за советскими воинскими памятниками. По сути, безобиднейшие люди, являющиеся удобной мишенью для националистов – поскольку не представляют никакой опасности, а ответить могут лишь организацией малочисленных пикетов и митингов.

Впрочем, уже тот факт, что РСЛ, невзирая на колоссальное внешнее давление, сейчас удерживается от антироссийских лозунгов – явление примечательное. А на тему российской спецоперации на Украине они предпочитают отмалчиваться, что неудивительно: скажешь что-то в поддержку – в ответ последует уголовное дело. Скажешь что-то в осуждение – можешь растерять избирателей. И как результат – рейтинг РСЛ за последнее время хоть и подрос, но незначительно, всего на 0,8 процентов.

В последнее время латышские политики непрерывно обращаются к русской общине Латвии с призывами к «сплочению» и «построению политической нации». Но при этом они ничего русским Латвии не предлагают – напротив, предполагается в течение ближайших шести лет изгнать из школ нацменьшинств последние остатки русскоязычного преподавания. «Интеграция» по-прежнему = «ассимиляция».

В связи с этим сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов отмечает в соцсети: «Я не вижу в среде правящей элиты ни малейшего смещения позиций в сторону мультикультурной гражданской нации. Единственный вариант, который нам предлагают – безусловная и бескомпромиссная языковая ассимиляция без обмена на права.

То есть, это не вариант Франции, а вариант Северной Ирландии. Мы (вернее, наши внуки) должны полностью забыть русский язык, но и после этого оставаться отдельной стигматизированной группой населения, вечно виноватой, а потому не претендующей на престижные должности в госаппарате и в частном бизнесе. Тогда нам (вернее нашим внукам) разрешат тихо вегетировать на этой благословенной перенаселенной земле, на условиях незаметности, виноватости и регулярного покаяния».

Высказав это мнение, Митрофанов тут же подвергся травле представителей «торжествующего большинства» – мол, каких равных прав вы требуете, «сторонники российской агрессии»? Уверения же Митрофанова в том, что ни он, ни его партия в поддержку действий РФ на Украине нигде не высказывались, во внимание приняты не были. То есть, фактически русским в Латвии оставили два варианта – либо вновь и вновь отрекаться от России, всячески доказывая свою лояльность, либо уезжать.

«Всех нас в Латвии, независимо от происхождения, этнической принадлежности, вероисповедания объединяет латышский язык, как государственный, латышская культура и латышский взгляд на мир и историю земли. Уважайте страну, в которой живете или живите в стране, которую уважаете», – заявил на днях президент Латвии Эгил Левитс. В связи с этим можно предположить, что отъезд русских из Латвии в ближайшие месяцы и годы активизируется.

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