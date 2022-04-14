 

Российские БПЛА решили научить автоматически распознавать технику НАТО

14.04.2022, 8:07, Новости дня
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Российские разведывательные и ударные беспилотники получат цифровой каталог, который позволит им автоматически распознавать военную технику стран НАТО, сообщил информированный источник.

«Российские разведывательные и разведывательно-ударные БПЛА получат цифровой каталог с электронными образами военной техники, принятой на вооружение в странах НАТО. Это позволит им в автоматическом режиме идентифицировать ее на поле боя и создавать прямо на борту аппарата карту расположения позиций противника, которые будут транслироваться на командный пункт», – сообщил источник РИА «Новости».

Он уточнил, что в каталог включат оптические образы вооружений Североатлантического блока как в видимом диапазоне, так и в инфракрасном.

«Он формируется за счет алгоритмов нейросетевого обучения, что позволяет безошибочно определять образцы техники в самых разнообразных условиях обстановки, в том числе при короткой экспозиции (техника видна несколько секунд или меньше), а также при попадании в поле зрения дрона только части образца – когда, например, из укрытия видна только часть какой-либо боевой машины», – отметил собеседник.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения беспилотником с высоты более трех тысяч метров высокоточным боеприпасом украинской реактивной системы залпового огня. Кроме того, ВКС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт украинского батальона «Айдар» в ДНР. Пункт был уничтожен с помощью расчета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Иноходец» («Орион»).

Напомним, в декабре 2020 года Министерство обороны опубликовало календарь на 2021 год с образцами современных вооружений, где впервые официально представило фото беспилотника «Орион» в ударном варианте с подвешенными высокоточными бомбами.  На снимке на сайте Минобороны показан разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета «Орион», созданный в рамках опытно-конструкторской работы «Иноходец», с несколькими подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20. Такие бомбы имеют массу 21 килограмм, осколочно-фугасную боевую часть в семь килограммов, оснащены спутниковыми или лазерными системами самонаведения и предназначены для высокоточного поражения легкобронированной техники и живой силы противника. Аппарат имеет в календаре пустынный камуфляж.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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