Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда калибром 122 мм

Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Донецку, заявили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07.28 – н.п. Авдеевка – н.п. Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда из 122 мм», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.

Ранее утром ВСУ обстреляли колонну автомобилей с беженцами в Харьковской области, двое человек погибли, трое ранены.

Накануне украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив 14 ракет из РСЗО БМ-21 «Град» за пять минут.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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