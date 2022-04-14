Сверлят и сливают — в США растёт число топливных краж

На фоне роста цен некоторые отчаявшиеся американцы начали активнее воровать топливо с автозаправок, чтобы заправиться самим или перепродать бензин другим людям, пишет The National Interest. Как отмечает журнал, зачастую злоумышленники вооружаются электроинструментами и просверливают баки, нанося автомобилистам куда больший ущерб, чем стоимость самого горючего.



AP

В то время как средняя цена на бензин по-прежнему составляет более $4,10 за галлон, некоторые отчаявшиеся американцы начали красть топливо с автозаправок, чтобы пополнить баки своих автомобилей или же перепродать топливо другим людям за наличные, пишет The National Interest.

По данным CBS News, в прошлом месяце полиции Флориды удалось арестовать членов преступной группировки после того, как они украли бензин на сумму $60 тыс. с автозаправок в районе города Тампа.

При этом, судя по всему, воры также занимаются тем, что просверливают бензобаки припаркованных транспортных средств и сливают топливо.

«Я заехал за едой и остановился на заправке. Я стал заправляться, но бензин просто начал стекать. Я залез под машину и увидел дыру под бензобаком», — рассказал житель Атланты Ник Трухильо.

Между тем полиция города Эверетт, штат Вашингтон, предупредила жителей о том, что воры пытаются добраться до топлива при помощи электроинструментов.

«В связи с резким и стремительным ростом цен на бензоколонках мы наблюдаем рост краж бензина», — заявил по этому поводу департамент полиции.

«Хотя некоторые воры пользуются резиновыми шлангами для откачки топлива, мы видим, что нынешние воры прибегают к электроинструментам и просверливают ими бензобаки, чтобы слить топливо. Стоимость урона, нанесённого бензобаку, намного превышает стоимость бензина, поэтому мы рекомендуем вам парковаться в гараже или на хорошо освещённом и оживлённом месте, чтобы помочь отвадить потенциальных воров», — добавили в ведомстве.

Вместе с тем хотя цены на бензин в последнее время росли, вполне возможно, что ситуация в ближайшие недели несколько улучшится. В частности, средняя цена на бензин в США медленно падает уже третью неделю подряд. Тем не менее нынешний ценник по-прежнему на $1,25 за галлон выше, чем в прошлом году.

«Цены на топливо продолжают двигаться в правильном направлении — вниз, что позволяет американцам экономить примерно 100 миллионов долларов каждый день по сравнению с пиковыми ценами, которые были где-то месяц назад. На горизонте просматриваются ещё некоторые хорошие новости: средний ценник по стране на этой неделе, вероятно, упадёт ниже критической отметки 4 доллара за галлон», — отметил глава отдела по анализу нефти в GasBuddy Патрик де Хаан.