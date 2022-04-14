Мнение: …И никаких гвоздей

Вот очень характерный момент: сейчас все наперебой цитируют хлесткую фразу Вали-Стакан про гвозди.

“Валентина Матвиенко: “Для меня, например, было неким открытием: у нас гвозди импортные, не буду называть страну, догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди сами не производим в стране, которая выпускает столько металла. Ну дайте малому и среднему бизнесу задание. Они наклепают этих гвоздей, завалят всю Россию. Это такой мелкий пример. А сколько того, что мы можем сами делать и не делаем”.

На самом деле Матвиенко, что называется, “проснулась”: про то, что в России почти не производятся собственные метизы, в том числе гвозди, говорят уже последние лет 10, причем, как обычно, количество сетований “мы даже гвозди свои не производим!” усиливается в периоды кризисов (например, об этом много трендели 2014-15 гг.), и затихает в периоды относительной стабилизации (не сказать – роста, поскольку роста у нас за последние 10 лет не было).

Но фраза спикера Совфеда хороша тем, что она практически содержит в себе ответ, ПОЧЕМУ ТАК. Он в том, каким видная чиновница видит решение: “дайте малому и среднему бизнесу задание”. К кому она обращается? Очевидно, к коллегам-госчиновникам, к госкорпорациям типа Газпрома. То есть ничего иного ей и в голову не приходит! Почему в стране не делают свои гвозди? – Да потому что государство их у бизнеса не заказывает!

Вон оно что, оказывается. ЗАДАНИЕ надо дать. Дашь задание – всё будет; не дашь – не будет ничего. В таком случае досадно лишь, что Валентина Иванна так мелко плавает – гвозди какие-то… Дала бы задание так задание – скажем, чтобы все были здоровые, богатые и счастливые. И никаких гвоздей!

Но если что-либо в стране может возникнуть только на деньги и по заказу государства – то в стране и не будет никогда ничего. Или, точнее, будет социализм советского образца – в котором, правда, все равно будет действовать тот же принцип – нет никогда ничего.

Проще говоря, Матвиенко ставит реальную проблему, но не предлагает ее решения – потому что его на самом деле не знает. То, что она говорит – это не решение, а продолжение проблемы. Все равно как больному насморком предложить носовой платок; ему будет куда сморкаться, но от насморка платок его не вылечит.

Лучше было бы подумать о другом – о механизме проблемы. Как, действительно, так получается, что в стране металл плавят, СЕВЕРСТАЛЬ и НЛМК имеются – а гвоздей никто не делает? Почему так? В рыночной-то экономике, в которой если есть спрос – будет и предложение? Разве в России нет спроса на гвозди?? Да есть же, и еще какой!

А почему ж их не делают?

Ответ, очевидно, один: спрос удовлетворяется импортными гвоздями. А берут их потому, что они ДЕШЕВЛЕ. Причем дешевле – при сопоставимом качестве – НАСТОЛЬКО, что потребитель их однозначно предпочитает. А отечественные производители, выходит, попросту все… вылетели в трубу. Они гвозди делали… но их никто не брал. Потому что ДОРОГИЕ.

То есть корень-то проблемы – не в том, что гвозди делать якобы “не хотят” и потому ждут целебного пинка от государства; а в том, что в России НЕ МОГУТ сделать гвозди ДЕШЕВЛЕ, чем везут сюда иностранные поставщики (Матвиенко явно имела в виду Китай). И на государство уповают, потому что надеются, что государство “возьмет не глядя”, то есть – по высокой нерыночной цене. Вот и всё.

А вот почему клятый иностранец “может дешевле” – о-ооо… Это уже совсем другой разговор. Грустный и печальный донельзя. Патриоты в такие разговоры не могут – они довольно быстро, почти мгновенно скатываются до истерики. А если еще, не дай бог, вспомнить про климат, Паршева не к ночи помянуть – всё, кранты. “Вы что же это, хотите сказать, что мы у себя в России вообще ничего конкурентоспособного в принципе не сможем производить?? Даже гвоздей каких-то паршивых??!” И, в общем, дальше разговор неудержимо переходит в сферу “ты меня уважаешь?” – как у двух пьяниц.

Хотя чего тут доказывать и биться головой о стенку. Вот же, факты налицо: 10, а то и 20 лет, как в РФ умерло производство гвоздей. ДАЖЕ гвоздей. Не потому, что мы их делать не умеем. А потому, что за границей их купить – дешевле.