 

Американцев предупредили о влиянии санкций против РФ на инфляцию в США

14.04.2022, 6:45, Новости дня
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Санкции против РФ могут стать одним из факторов дальнейшего роста инфляции в США и затруднить для администрации американского президента Джо Байдена и демократов ситуацию перед предстоящими в ноябре промежуточными выборами в Конгресс, говорится в статье, опубликованной в The Washington Post.

Как отмечается в материале, «санкции и экономический ущерб» из-за проведения Россией спецоперации на Украине «стали дополнительной головной болью для Байдена с политической точки зрения». Как уточняет издание, это касается «инфляции и опасений по поводу экономического кризиса» в США, передает ТАСС.

«Инфляция, которая уже достигла максимального показателя за 40 лет, продолжает расти», – отмечает издание. «Есть несколько факторов повышения цен, многие из них действовали задолго до вторжения РФ на Украину, – констатируется в публикации. – Эксперты по санкциям отмечают, что трудно определить, какое именно влияние санкции против РФ оказывают на США и мировую экономику. Однако при любых катастрофических событиях люди впадают в панику и начинают копить, что только усугубляет инфляцию, сообщил эксперт в сфере мировой экономики Уильям Ранч из Центра стратегических и международных исследований».

«Война и пандемия являются главными факторами этого, но санкции, особенно по мере их чрезвычайного ужесточения, могут способствовать росту цен в различных областях, таких как энергетика и продукты питания, в состав которых входит пшеница», – говорится в статье. По данным Министерства труда США, годовая инфляция в Соединенных Штатах в марте 2022 года ускорилась до 8,5% против 7,9% в феврале.

«Это означает, что задача Байдена наказать Россию за вторжение на Украину вскоре может вступить в противоречие с попытками обуздать рост цен до того, как избиратели пойдут на участки на выборах в ноябре, по итогам которых демократы могут потерять контроль над одной или двумя палатами Конгресса», – отмечает издание. Как считает автор статьи, «это серьезная политическая проблема, у которой нет простого решения».

«Байден пытался свалить на войну вину за рост цен, но кажется, что это не находит отклика у избирателей», – подчеркивается в материале. В нем отмечается, что введенный Байденом запрет на поставки российской нефти в США «был по большей части символическим», однако также способствовал повышению цен на топливо.

«Байден назвал рост стоимости топлива «путинским подорожанием бензина», обращаясь к патриотизму американцев и пытаясь уязвить российского президента Владимира Путина», – говорится в публикации. Однако, по мнению автора, «американцы не слишком покупаются на такое объяснение». «По оценкам [социологической службы] Gallup, для американцев инфляция является важнейшим вызовом. Сравните это с данными опроса Kaiser Family Foundation («Фонда семьи Кайзера»), согласно которым 18% американцев считают российское вторжение на Украину главной проблемой», – подчеркивает издание.

Накануне президент США Джо Байден выступил с утверждением, что рост инфляции в США в марте якобы был спровоцирован на 70% российской военной спецоперацией на Украине. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен отметила высокую инфляцию «не только в США, но и по всему миру», а также допустила возможность рецессии в Европе.

Тем временем американцы начали обвинять Байдена в разгоне неконтролируемой инфляции в США и попытке переложить вину за состояние американской экономики на президента РФ Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК и пандемию.

Напомним, президент РФ Владимир Путин отмечал, что США пытаются решить свои проблемы за чужой счет, свалить ошибки на Россию и заработать на нестабильности в мире.

В марте глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. Ранее американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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