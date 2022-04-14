 

В Китае зафиксирован новый суточный максимум заразившихся коронавирусом

14.04.2022, 6:45, Новости дня
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Китайские власти за минувшие сутки выявили 29411 случаев заражения коронавирусом, что стало новым максимумом с начала пандемии, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

У 3020 заразившихся, выявленных за последние сутки, подтверждены симптомы COVID-19 (повышенная температура, кашель, недомогание). Из них 21 прибыл из-за рубежа, 2999 выявлены в стране. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Шанхае (2573) и в северо-восточной провинции Цзилинь (325), передает ТАСС.

Остальные 26391 человек – бессимптомные носители заболевания, из них 73 прибыли из-за границы, 26318 случаев зафиксировано внутри страны. Наибольшее число бессимптомных больных выявлено в Шанхае (25146), в провинции Цзилинь (674) и Гуанси-Чжуанском автономном районе (129).

Официально с начала пандемии в Китае выявлено 171,3 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом (власти КНР не включают в статистику данные по бессимптомным пациентам). Число летальных исходов составляет 4 638. Эпидемическая ситуация в стране остается сложной. За минувший месяц локальные случаи заражения коронавирусом были выявлены в 30 из 31 административно-территориальной единицы Китая (на уровне провинции, города центрального подчинения или автономного района).

Накануне число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило 500 млн. В тот же день в Китае за сутки выявили рекордное число новых случаев COVID-19.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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