Подлодки ТОФ провели пуски ракет «Калибр» по цели в Японском море

Две дизель-электрические подлодки Тихоокеанского флота (ТОФ) Б-274 «Петропавловск-Камчатский» и Б-603 «Волхов» произвели успешные пуски крылатых ракет «Калибр» из акватории Японского моря по морской цели, сообщили в отделе информационного обеспечения флота.

«Две новейшие дизель-электрические подводные лодки Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» из акватории Японского моря произвели пуски из подводного положения крылатых ракет комплекса «Калибр» по морской цели», – приводит слова сотрудника пресс-службы ТАСС.

Там добавили, что крылатые ракеты успешно поразили мишень – специальный морской щит, имитирующий надводный корабль условного противника.

В пресс-службе уточнили, что, отрабатывая практические действия, подлодки преодолели условный противолодочный рубеж, созданный силами «противника», вышли в заданный район, откуда нанесли ракетный удар по мишенной позиции.

«Выполнение боевого упражнения обеспечивали свыше 15 кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации», – добавили на флоте.

Ракетный комплекс «Калибр» разработан и производится екатеринбургским конструкторским бюро «Новатор». По данным из открытых источников, максимальная дальность стрельбы крылатой ракетой 3М-14 из состава этого комплекса, летящей на дозвуковой скорости, достигает около 2 тыс. км. Для подводных лодок разработан вариант комплекса «Калибр-ПЛ». Ракета «Калибр-ПЛ» представляет собой ракетную торпеду.

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