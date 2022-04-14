 

Подлодки ТОФ провели пуски ракет «Калибр» по цели в Японском море

14.04.2022, 6:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Две дизель-электрические подлодки Тихоокеанского флота (ТОФ) Б-274 «Петропавловск-Камчатский» и Б-603 «Волхов» произвели успешные пуски крылатых ракет «Калибр» из акватории Японского моря по морской цели, сообщили в отделе информационного обеспечения флота.

«Две новейшие дизель-электрические подводные лодки Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» из акватории Японского моря произвели пуски из подводного положения крылатых ракет комплекса «Калибр» по морской цели», – приводит слова сотрудника пресс-службы ТАСС.

Там добавили, что крылатые ракеты успешно поразили мишень – специальный морской щит, имитирующий надводный корабль условного противника.

В пресс-службе уточнили, что, отрабатывая практические действия, подлодки преодолели условный противолодочный рубеж, созданный силами «противника», вышли в заданный район, откуда нанесли ракетный удар по мишенной позиции.

«Выполнение боевого упражнения обеспечивали свыше 15 кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации», – добавили на флоте.

Ракетный комплекс «Калибр» разработан и производится екатеринбургским конструкторским бюро «Новатор». По данным из открытых источников, максимальная дальность стрельбы крылатой ракетой 3М-14 из состава этого комплекса, летящей на дозвуковой скорости, достигает около 2 тыс. км. Для подводных лодок разработан вариант комплекса «Калибр-ПЛ». Ракета «Калибр-ПЛ» представляет собой ракетную торпеду.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / При стрельбе военных США в аэропорту Кабула есть погибшие

10.12 / Захарова раскритиковала резолюцию ГА ООН о «милитаризации» Крыма

05.10 / ПН – грузинский премьер обвинил Саакашвили в планировании убийств и беспорядков

03.06 / В ЮАР захотели узаконить многомужество

17.09 / Госдеп оценил вероятность масштабного конфликта США и Китая

13.12 / Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

27.06 / С места разлива топлива под Норильском вывезено почти 150 тыс. тонн загрязненного грунта

29.01 / «К бою готовы» – Sky News подсчитал, сколько солдат сможет поставить под ружьё НАТО в случае «вторжения на Украину»

27.12 / Кремль заверил в отсутствии планов вынести тело Ленина из Мавзолея

27.11 / Зеленский подписал указ о мероприятиях к 90-й годовщине Голодомора и призвал зажечь свечу в память об умерших

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика