Ученые: Околосмертные переживания не являются галлюцинациями

Новое исследование, изучающее «околосмертные переживания», пришло к одному важному выводу – это реальная вещь, даже если мы пока не можем их объяснить.

Огромное количество людей утверждали, что их жизнь «пронеслась перед глазами» или что они действительно покинули свое тело и отправились куда-то еще, находясь рядом со смертью.

Некоторые ученые назвали эти переживания галлюцинациями или иллюзиями, но исследователи из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета говорят, что на самом деле происходит что-то еще.

Команда исследователей из нескольких медицинских областей, включая неврологию, реанимацию, психиатрию, психологию, социальные и гуманитарные науки, пришла к ряду выводов после рассмотрения необъяснимых-осознанных — эпизодов, которые связаны с повышенным состоянием сознания.

Основной вывод заключается в том, что эти события не имеют много общего с опытом, который кто-то имеет, если он галлюцинирует или использует психоделический наркотик. Вместо этого люди, у которых есть околосмертный опыт, обычно сообщают о пяти различных событиях:

Отделение от своего тела с повышенным, обширным чувством сознания и осознанием того, что они умирают;

– Или они «путешествуют» в другое место;

– Некоторые говорят, что у них есть осмысленный и целенаправленный обзор своей жизни, включающий критический анализ всех своих прошлых действий – в основном, их жизнь мелькает перед их глазами;

– Некоторые говорят, что чувствуют, что идут в место, которое кажется им «домом»;

– И чувство возвращения обратно к жизни.

Исследователи отмечают, что околосмертный опыт обычно вызывает положительную и долгосрочную психологическую трансформацию в человеке. Команда отмечает, что люди, у которых были негативные и тревожные переживания во время околосмертных событий, не испытывали таких событий.

Исследователи также выяснили, что ученые действительно могут видеть физические изменения, происходящие в мозге при приближении к смерти.

Исследователи обнаружили наличие гамма-активности и электрических всплесков, когда люди физически умирают. Обычно это признак повышенного состояния сознания, когда ученые измеряют его с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Полученные результаты подтверждают заявления людей, которые говорят, что они «покинули свое тело» во время смерти.

Авторы исследования также отмечают, что достижения в медицине за последнее столетие вернули бесчисленное количество людей с порога смерти.

Ведущий автор Сэм Парния сказал: «Появление сердечно – легочной реанимации (СЛР) показало нам, что смерть не является абсолютным состоянием, скорее, это процесс, который потенциально может быть обращен вспять у некоторых людей даже после того, как он начался. Клетки мозга не становятся необратимо поврежденными в течение нескольких минут после лишения кислорода, когда сердце останавливается. Вместо этого они «умирают» в течение нескольких часов. Это позволяет ученым объективно изучать физиологические и психические события, которые происходят в связи со смертью».

Авторы исследования пришли к выводу, что ни физиологические, ни когнитивные процессы полностью не заканчиваются в момент смерти. В то время как предыдущие исследования не смогли доказать, что люди говорят о своих околосмертных переживаниях, новое исследование показывает, что точно также невозможно опровергнуть то, что они говорят.