Мнение: О провале шантажа Путина… Дрогнул или прогнулся?

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Нет, не отпускает людей блицвизит австрийского канцлера Карла Нехаммера в самое «логово» российского президента Владимира Путина! И правильно. Такие на сегодня #новости, что ой-вэй!

Но зато многое становится понятным.

В том числе и в ответе на заданный в заголовке вопрос.

Дело в том, что по итогам «недружественного визита» нынешний глава венского кабинета сделал ещё одно заявление. Не самое приятное…… для слуха некоторых.

Преамбула. Эмбарго на российский газ и прочие энергоресурсы всерьёз обсуждается в рамках нового пакета санкций, который Евросоюз собирается ввести против России из-за начавшейся 24 февраля специальной военной операции. Ранее, 7 апреля, отказаться от импорта российских энергоресурсов призвали в Европарламенте.

Теперь амбула, и довольно полная. «Австрия не одинока, выступая против эмбарго на газ. Такого же мнения придерживаются Германия, Венгрия и другие страны-члены #ЕС», — заявил в интервью телеканалу CNN Карл Нехаммер. Точнее, даже вот так.

Что правда, то правда. Не все в #ЕС готовы отказаться от поставок «голубого топлива» из России в обозримой перспективе. И они понимают, что такой немедленный отказ причинил бы больше вреда Европе, чем Путину. Но публично говорить об этом прямо сейчас некомильфо. И тут некстати ещё это «наглое требование» Москвы платить за газ рублями, которое помножает на ноль такие «детально проработанные» европейские санкции. Официально, конечно, заявлено желание «не поддаваться на газовый шантаж Путина». Официально, время, когда Россия могла «шантажировать» Евросоюз поставками энергоносителей, прошло. Но так легко говорить, когда не ты отвечаешь, будет ли газ в плите и ток в розетке у миллионов твоих избирателей. А в realpolitik есть свои нюансы, обсуждать которые лучше тет-а-тет.

Похоже, обсудили. Карл Нехаммер хотел «посмотреть в глаза» своему визави — он этого добился. Что там увидел — Бог весть. Но результат — в эфире американского CNN.

Новизна в словах канцлера как бы нейтральной Австрии, конечно, не в том, что некоторые страны Европы пока не могут обойтись без российского газа. Новое при внимательном прочтении слов Карла Нехаммера в другом:

Жёсткость заявления: одно дело, когда озвучивается извинительное «мы не можем прямо сейчас отказаться», и совсем другое, когда прямо говорится решительное «мы выступаем против отказа»;

Чёткое указание на некое «единство позиций» трёх стран Евросоюза, при этом пропутинский венгр Виктор Орбан перестаёт быть изгоем в ЕС, коль скоро его позицию разделяют и Вена, и даже Берлин;

И всё это — строго после визита в Москву!

Параллельно выяснилось, что причиной «недружественного визита» могло стать не только желание перетереть за газ. Были вопросы и более серьёзные. В прямом смысле — жизненно важные. Именно они потребовали абсолютной секретности, чтобы за плотно закрытыми дверьми Не только советников, но даже и переводчика не было (позже выяснилось, что один «толмач» всё же присутствовал, но лишь на официальной «вводной» части). Однако все подробности будут в отдельной заметке.

Пока же резонный вопрос. Если верно, что Карл #Нехаммер привёз Владимиру Путину «ультиматум» от Евросоюза и увёз «ответ», то чей «шантаж» оказался круче?

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