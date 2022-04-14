 

Мнение: Внимание на Тольятти

14.04.2022, 6:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пообщался с читателями, сделал вывод: пожалуй, самое интересное в ближайший месяц-два должно будет происходить в Тольятти. Просто это ведь практически моногород, он весь так или иначе работает на АвтоВАЗе – а АвтоВАЗ сейчас не просто встал и остановил конвейер: он, что очевидно, встал если не навсегда, то ОЧЕНЬ надолго. И, стало быть, почти полумиллионный город в одночасье окажется без работы и без денег вообще. Запустить-то его – это если только начать срочно заново клепать машины с карбюратором, с этим… как его… ручным впрыском… но на это тоже в одночасье не перейдешь, да и неизвестно, перейдешь ли вообще, старые станки, на которых “копейку” делали, тоже, поди, уже сдали в переплавку.

Потом, понятно, все то же самое будет и на примерно всех других предприятиях – но на АвтоВАЗе, во-первых, началось раньше, и во-вторых – он все-таки самый крупный.

А ведь у нас в стране есть еще и такое ноу-хау, как ОТСУТСТВИЕ самого понятия “велфера”. То есть пособия по безработице как такового вообще нет – то, что за него выдают, то ли 2, то ли 4,5 тысячи в месяц – это сумма, которой чисто физически не хватит человеку, чтобы прожить месяц.

Как говорил еще Наполеон (а он знал толк в подавлении черни): “Самый опасный бунт – это бунт пустого желудка”.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Небольшой надувной имплантат в позвоночнике поможет контролировать сильную боль в спине

28.03 / Мнение: Позор Рогозина

19.05 / На Чукотке участковый помещал людей в самодельную металлическую клетку

31.07 / Мнение: “Альфа” КГБ. 80-е.

04.05 / Ученые сообщили, как убить супербактерии

06.02 / Мама не мыла волосы дочери шампунем 1,5 года и показала, что случилось с волосами

08.04 / Эмин Агаларов показал видео в окружении всех своих детей

28.08 / Доктор Мясников рассказал о пользе красного вина после коронавируса

15.09 / Евгений Понасенков поделился кадрами со съёмки сериала «Этерна»

15.11 / Мнение: Кто катает жалобы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика