Мнение: Внимание на Тольятти

Пообщался с читателями, сделал вывод: пожалуй, самое интересное в ближайший месяц-два должно будет происходить в Тольятти. Просто это ведь практически моногород, он весь так или иначе работает на АвтоВАЗе – а АвтоВАЗ сейчас не просто встал и остановил конвейер: он, что очевидно, встал если не навсегда, то ОЧЕНЬ надолго. И, стало быть, почти полумиллионный город в одночасье окажется без работы и без денег вообще. Запустить-то его – это если только начать срочно заново клепать машины с карбюратором, с этим… как его… ручным впрыском… но на это тоже в одночасье не перейдешь, да и неизвестно, перейдешь ли вообще, старые станки, на которых “копейку” делали, тоже, поди, уже сдали в переплавку.

Потом, понятно, все то же самое будет и на примерно всех других предприятиях – но на АвтоВАЗе, во-первых, началось раньше, и во-вторых – он все-таки самый крупный.

А ведь у нас в стране есть еще и такое ноу-хау, как ОТСУТСТВИЕ самого понятия “велфера”. То есть пособия по безработице как такового вообще нет – то, что за него выдают, то ли 2, то ли 4,5 тысячи в месяц – это сумма, которой чисто физически не хватит человеку, чтобы прожить месяц.

Как говорил еще Наполеон (а он знал толк в подавлении черни): “Самый опасный бунт – это бунт пустого желудка”.