Мнение: Пожар и взрыв на ракетном крейсера “Москва”

МО РФ подтвердило факт пожара и последующей детонации боезапаса на ракетном крейсера “Москва”.

Корабль согласно официальному заявлению получил серьезные повреждения, экипаж с корабля снят. Текущее состояние корабля неизвестно.

Ранее на Украине заявляли, что смогли добиться попадания по “Москве” с помощью двух ПРК “Нептун” и повредить корабль.

Попутно выкладывались фотографии гибели иранского судна в 2017 году, которые пытались выдать за фотографии повреждений “Москвы”.

Информации по характеру повреждений и возможных жертв нет.

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