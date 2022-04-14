Мнение: Пожар и взрыв на ракетном крейсера “Москва”
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МО РФ подтвердило факт пожара и последующей детонации боезапаса на ракетном крейсера “Москва”.
Корабль согласно официальному заявлению получил серьезные повреждения, экипаж с корабля снят. Текущее состояние корабля неизвестно.
Ранее на Украине заявляли, что смогли добиться попадания по “Москве” с помощью двух ПРК “Нептун” и повредить корабль.
Попутно выкладывались фотографии гибели иранского судна в 2017 году, которые пытались выдать за фотографии повреждений “Москвы”.
Информации по характеру повреждений и возможных жертв нет.
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Источник: Colonel Cassad
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