 

Мнение: Пожар и взрыв на ракетном крейсера “Москва”

14.04.2022, 6:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

МО РФ подтвердило факт пожара и последующей детонации боезапаса на ракетном крейсера “Москва”.

Корабль согласно официальному заявлению получил серьезные повреждения, экипаж с корабля снят. Текущее состояние корабля неизвестно.

Ранее на Украине заявляли, что смогли добиться попадания по “Москве” с помощью двух ПРК “Нептун” и повредить корабль.

Попутно выкладывались фотографии гибели иранского судна в 2017 году, которые пытались выдать за фотографии повреждений “Москвы”.

Информации по характеру повреждений и возможных жертв нет.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / Володин назвал приоритеты в отношениях России и Китая

27.03 / Мнение: Астанавитесь

02.10 / Контузия. Фотографии (18+)

10.03 / Подозрения во взятке: задержан алтайский министр

09.07 / Изъяны на лице 73-летней Софии Ротару показали крупным планом

15.07 / Прием антидепрессантов снижает риск смерти от диабета

31.08 / Для российских старшеклассников проведут спецурок об интернациональном долге

08.04 / Мнение: Смогли довести страну до точки невозврата

29.04 / Лукерья Ильяшенко, Ян Гэ, Александра Ревенко и другие на презентации в ЦУМе

20.01 / По наклонной: 5 несчастных случаев со знаменитостями в горах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика