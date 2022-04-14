В РФ объявили конкурс идей для документальных фильмов «Умное кино»

Российское общество «Знание» презентовало Всероссийский просветительский проект «Умное кино», первым этапом которого станет конкурс сценариев документальных фильмов, победители заключат договор на производство фильмов с киностудией им. М. Горького.

Подать заявку можно с 14 апреля по 14 мая на сайте Российского общества «Знание». Заявки принимаются как от профессиональных, так и начинающих документалистов. Предлагаемые темы должны затрагивать важные аспекты жизни российского общества: культура и искусство, наука и технологии, социология, этнография, космос, история.

«Конкурс идей для документальных фильмов «Умное кино» будет интересен всем, кто хочет заниматься документалистикой и развиваться в этой сфере. Наша цель – под руководством профессиональных режиссеров и экспертов отрасли неигрового кино, талантливых кинематографистов, создать новый просветительский контент, который найдет отклик у нашей аудитории. Я надеюсь, что «Умное кино» станет трамплином для молодых авторов и новой возможностью для уже состоявшихся документалистов», – сообщил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В мае отборочная комиссия проекта выберет авторов лучших сценарных проектов. Участники из числа начинающих документалистов будут приглашены в Москву для прохождения обучающих интенсивов и совместно с известными кинематографистами проработают свои сценарии, посетят лекции и мастер-классы.

Далее все конкурсанты примут участие в питчинге, по результатам которого экспертный совет отберет авторов лучших проектов. Победителям питчинга будет предоставлена возможность заключить договор со стратегическим партнером проекта – киностудией им. М. Горького – на производство картин при поддержке генеральных партнеров – технологической компании VK и АНО «Институт развития интернета». Созданные фильмы будут представлены в конкурсной программе фестиваля «Умное кино» в декабре в Москве, на котором экспертное жюри определит победителей конкурса по нескольким номинациям. Кинокартины также будут распространены на цифровой онлайн-площадке Кинопоиск, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Одновременно с конкурсом в мае-июле 2022 года по всей стране пройдет обширная просветительская программа: в трехстах городах РФ пройдут показы лучших документальных фильмов последних лет, а во всех регионах состоятся просветительские лекции Российского общества «Знание» о развитии индустрии документального кино.

«В рамках просветительской программы мы представим несколько новых документальных фильмов, в том числе призеры международных кинофестивалей «Набережная», «Горянки», «Верните мои руки», а также «Лида», «Ангелы Милы», «Арктика.Очищение», сериал «Советский дизайн» и другие новинки. Все проекты участников, которым мы поможем в рамках проекта, дойдут до зрителей», – рассказала председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.

В сентябре стартует студенческий трек проекта – на базе региональных вузов и ссузов пройдет конкурс кинопроектов для студентов непрофильных вузов. Лучшие студенческие работы получат гранты на производство документальных фильмов, которые будут показаны в апреле 2023 года в рамках Студенческой весны.

«В этом году на конкурс подано уже более 400 заявок, прием заявок продлится до 5 мая. 1 апреля Президент РФ подписал изменения в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации», которые предусматривают возможность предоставить полное финансирование производства и проката документальных фильмов. Это означает, что проекты, которые сейчас находятся в разработке, смогут получить 100% финансирование уже в следующем году», – рассказала директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Светлана Максимченко.

Режиссер, художественный руководитель киностудии «Рок» Алексей Учитель отметил, что документальное кино очень хорошо отражает реальную жизнь, и оно, как никакой иной вид киноискусства, подробно и достоверно может рассказать о нашей стране. По словам мэтра, сотрудничество с обществом «Знание» даст возможность начинающим кинематографистам затронуть самые важные и актуальные темы нашего общества.

Цель проекта «Умное кино» – создать новый просветительский контент, который будет интересен молодежной аудитории, а также расширить аудиторию зрителей документального кино. Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ. Генеральными партнерами проекта являются технологическая компания VK, АНО «Институт развития интернета», стратегическим партнером выступает Киностудия им. М. Горького.

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