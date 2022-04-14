 

Главный заложник Зеленского

14.04.2022, 5:20, Новости дня
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Украинские власти заявили о задержании Виктора Медведчука, и теперь президент хочет обменять его на плененных в Мариуполе бойцов ВСУ. Для Зеленского Медведчук – враг народа и кум Путина, его арест – огромный успех спецслужб. В реальности речь идет о строительстве диктатуры, репрессиях и суде истории, который идет над самим Зеленским.

Теги: 

Украина
,
Владимир Зеленский
,
Дмитрий Бавырин
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Виктор Медведчук

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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