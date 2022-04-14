Главный заложник Зеленского
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Украинские власти заявили о задержании Виктора Медведчука, и теперь президент хочет обменять его на плененных в Мариуполе бойцов ВСУ. Для Зеленского Медведчук – враг народа и кум Путина, его арест – огромный успех спецслужб. В реальности речь идет о строительстве диктатуры, репрессиях и суде истории, который идет над самим Зеленским.
Теги:
Украина
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Владимир Зеленский
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Дмитрий Бавырин
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Виктор Медведчук
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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