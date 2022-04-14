Главный заложник Зеленского

Украинские власти заявили о задержании Виктора Медведчука, и теперь президент хочет обменять его на плененных в Мариуполе бойцов ВСУ. Для Зеленского Медведчук – враг народа и кум Путина, его арест – огромный успех спецслужб. В реальности речь идет о строительстве диктатуры, репрессиях и суде истории, который идет над самим Зеленским.

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