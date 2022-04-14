Итальянская ENI договорилась с Египтом о поставках СПГ в Европу

Египетская холдинговая газовая компания (Egyptian Natural Gas Holding Company) и итальянская ENI подписали рамочное соглашение о максимизации добычи газа и экспорте СПГ в Европу, сообщило министерство нефти и природных ресурсов республики.

Как отмечается, «стороны договорились увеличить совместную добычу газа в краткосрочной перспективе». Соглашение предусматривает также оптимизацию геологоразведочных работ на уже существующих участках, а также на недавно приобретенных площадях в Дельте Нила, в Восточном Средиземноморье и в Западной пустыне. Эта сделка вместе с подписанным в прошлом году соглашением о перезапуске завода по сжижению газа в Думьяте призвана обеспечить поставки до 3 млрд кубометров СПГ уже в 2022 году, передает ТАСС.

Хотя подписанное соглашение объясняют необходимостью перехода к низкоуглеродной энергетике, многие региональные наблюдатели усмотрели в нем однозначное стремление Италии найти альтернативные источники поставок газа и снизить зависимость от российского газа на фоне украинского кризиса. Кроме того, накануне Eni объявила об открытии новых нефтегазовых месторождений в Западной пустыне с дебитом 8,5 тыс. баррелей в день в нефтяном эквиваленте.

Напомним, 7 апреля Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России. В тот же день представители промышленности Германии предупредили, что если сейчас отказаться от сырья из России, то экономика ФРГ пойдет ко дну. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Европа срочно ищет замену российскому газу.

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