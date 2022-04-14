 

Вашингтон «поздравит» Пхеньян атомным авианосцем

14.04.2022, 5:10, Разное
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США направили в воды между Южной Кореей и Японией атомный авианосец «Авраам Линкольн», пишет Newsweek. При этом, как отмечает издание, Вашингтон пошёл на этот шаг за несколько дней до важного для КНДР праздника — 110-летия со дня рождения покойного лидера-основателя Северной Кореи Ким Ир Сена.


AP

Соединённые Штаты за несколько дней до важного северокорейского праздника направили атомный авианосец в воды между Южной Кореей и Японией, пишет Newsweek.
 
Авианосец «Авраам Линкольн» заметили во вторник у юго-восточного побережья Южной Кореи. Как отмечает издание, США предприняли этот шаг незадолго до 110-летия со дня рождения покойного лидера-основателя Северной Кореи Ким Ир Сена. Пхеньян будет отмечать эту дату 15 апреля.
 
Хотя в последнее время взоры многих людей были прикованы к украинскому конфликту, однако волна ракетных испытаний Северной Кореи в последние несколько месяцев также вызвала растущую глобальную напряжённость.

Развёртывание авианосца «Авраам Линкольн» и его ударной группы стало первым подобным случаем в регионе с ноября 2017 года. Тогда, как напоминает издание, Вашингтон пошёл на этот шаг после серии проведённых Пхеньяном ракетных испытаний и после обмена военными угрозами между США и Северной Кореей.

Как сообщают СМИ, авианосец останется в регионе на несколько дней. Это может привести к тому, что пребывания авианосца в водах Южной Кореи может по времени совпасть с торжественными мероприятиями в КНДР.

Спутниковые снимки военных полигонов в Северной Корее говорят о том, что Пхеньян в честь праздника, скорее всего, устроит масштабный военный парад, пишет Newsweek.



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