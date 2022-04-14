Стало известно о конфискации яхты Керимова на Фиджи

Полиция Фиджи конфисковала яхту Amadea, принадлежащую, как утверждается, находящемуся под западными санкциями российскому миллиардеру Сулейману Керимову, информирует местная телерадиокомпания FBC.

«Имеются сведения о том, что «Амадеа», предположительно, зашла в нашу исключительную экономическую зону без надлежащего разрешения от соответствующих органов», – приводит текст сообщения телерадиокомпании РИА «Новости».

По данным Fiji Times, «Амадеа» вошла в порт Лаутока на островах Фиджи в Тихом океане.

В прошлую пятницу глава рабочей группы минюста США по исполнению санкций против РФ Эндрю Адамс не исключил продажи яхты российского предпринимателя Виктора Вексельберга и передачи части вырученных денег Украине. Днем ранее в американских СМИ Турцию назвали раем для российских олигархов. В прошлую среду стало известно, что стоимость арестованных в Европе яхт российских бизнесменов оценивается в 1,8 млрд евро.

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