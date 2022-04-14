 

США открестились от идеи включить Японию в AUKUS

14.04.2022, 3:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла сообщения о том, что правительство Японии на неофициальном уровне получает предложения о присоединении к партнерству AUKUS, созданному осенью 2021 года при участии Австралии, Великобритании и США.

«Сообщения в СМИ являются некорректными», – приводит слова Псаки ТАСС. Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что власти Японии опровергли эту информацию.

По ее словам, страны, входящие в партнерство, в настоящий момент сосредоточены на «окончательной выработке трехсторонней программы работы над целым рядом передовых военных возможностей». «Но это не план JAUKUS (включения Японии в AUKUS)», – подчеркнула представитель Белого дома.

Накануне появились сообщения, что правительство Японии на неофициальном уровне получает предложения о присоединении к партнерству AUKUS, которое осенью 2021 года создали Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты. Как утверждает издание, Австралия, Британия и США в первую очередь выражают заинтересованность в подключении потенциала Токио к новейшим военным разработкам. В частности, по имеющимся у издания данным, речь идет об участии Японии в создании гиперзвукового оружия, средств электронной и кибернетической войны, искусственного интеллекта, криптосистем.

В прошлый вторник участники военного партнерства США, Великобритании и Австралии AUKUS объявили о начале совместной разработки гиперзвуковых вооружений и средств защиты от них, а также об укреплении взаимодействия в киберсфере.

Напомним, в октябре 2021 года президент РФ Владимир Путин обвинил страны AUKUS в подрыве региональной стабильности. В начале октября глава МИД Сергей Лавров заявил о разрушительном влиянии альянса между США, Британией и Австралией AUKUS и диалога по безопасности между США, Японией, Индией и Австралией на Азиатско-Тихоокеанский регион.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что соглашение Австралии, Британии и США в рамках AUKUS по атомных подводным лодкам является большим вызовом для режима нераспространения ядерного оружия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.11 / В оккупированном Симферополе задержали 19 человек, которые пришли на суд по делу “Хизб-ут-Тахрир”

25.10 / В мире: Евросоюзу предрекли судьбу СССР из-за Польши

18.03 / Марина Порошенко: Единственной реакцией власти на увеличение количества больных COVID-19 стали записи пиар-видео

08.02 / Минобороны показало полет бомбардировщика из ядерной триады

02.01 / В Украине 1 января подтвердили менее 2 тыс. новых случаев COVID-19, ни одного пациента не госпитализировали

15.03 / Свет во время сна угрожает здоровью человека

22.09 / СБУ выявила на “Укрзалізниці” хищения на 2 млн грн

21.03 / Власти Германии задумались о продлении карантина до 18 апреля

10.04 / Ребенок упал в шахту лифта в Комсомольске-на-Амуре

17.09 / Опрос выявил разочарованность украинцев ситуацией в стране

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика