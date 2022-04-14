США открестились от идеи включить Японию в AUKUS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла сообщения о том, что правительство Японии на неофициальном уровне получает предложения о присоединении к партнерству AUKUS, созданному осенью 2021 года при участии Австралии, Великобритании и США.

«Сообщения в СМИ являются некорректными», – приводит слова Псаки ТАСС. Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что власти Японии опровергли эту информацию.

По ее словам, страны, входящие в партнерство, в настоящий момент сосредоточены на «окончательной выработке трехсторонней программы работы над целым рядом передовых военных возможностей». «Но это не план JAUKUS (включения Японии в AUKUS)», – подчеркнула представитель Белого дома.

Накануне появились сообщения, что правительство Японии на неофициальном уровне получает предложения о присоединении к партнерству AUKUS, которое осенью 2021 года создали Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты. Как утверждает издание, Австралия, Британия и США в первую очередь выражают заинтересованность в подключении потенциала Токио к новейшим военным разработкам. В частности, по имеющимся у издания данным, речь идет об участии Японии в создании гиперзвукового оружия, средств электронной и кибернетической войны, искусственного интеллекта, криптосистем.

В прошлый вторник участники военного партнерства США, Великобритании и Австралии AUKUS объявили о начале совместной разработки гиперзвуковых вооружений и средств защиты от них, а также об укреплении взаимодействия в киберсфере.

Напомним, в октябре 2021 года президент РФ Владимир Путин обвинил страны AUKUS в подрыве региональной стабильности. В начале октября глава МИД Сергей Лавров заявил о разрушительном влиянии альянса между США, Британией и Австралией AUKUS и диалога по безопасности между США, Японией, Индией и Австралией на Азиатско-Тихоокеанский регион.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что соглашение Австралии, Британии и США в рамках AUKUS по атомных подводным лодкам является большим вызовом для режима нераспространения ядерного оружия.

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